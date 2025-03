Hamburg (ots) -Der Arbeiter-Samariter-Bund Hamburg (ASB) setzt auf Kontinuität, Entwicklung und ein starkes Team. Mit diesem Anspruch wird der Wechsel an der Spitze des Verbandes sorgfältig vorbereitet: Am 1. April 2025 beginnt Bettina Spechtmeyer-Högel ihre Tätigkeit beim ASB Hamburg, um am 1. Juli 2025 offiziell die Geschäftsführung zu übernehmen.Erfahrung und Kompetenz für eine starke ZukunftBettina Spechtmeyer-Högel bringt umfassende Erfahrung in der Verbandsarbeit mit, zuletzt als Landesgeschäftsführerin des ASB Schleswig-Holstein. Sie kennt die Strukturen, Herausforderungen und Chancen im sozialen Bereich genau und setzt sich mit Leidenschaft für starke Organisationen, sichere Arbeitsplätze und nachhaltige Entwicklung ein.Als studierte Betriebswirtin vereint sie wirtschaftliches Know-how mit sozialer Verantwortung - eine wichtige Kombination für eine stabile und zukunftsorientierte Weiterentwicklung des ASB Hamburg. Ihre langjährige Erfahrung innerhalb des ASB gibt ihr ein tiefes Verständnis für die Strukturen und Abläufe des Verbandes. Ihr politisches Engagement im Landkreis Stormarn mit den Schwerpunkten Jugendhilfe und Finanzen zeigt, dass sie es versteht, gesellschaftlich relevante Themen zu platzieren und für die Anliegen des ASB Gehör zu finden.Reibungsloser Übergang mit Michael SanderEin Wechsel in der Geschäftsführung ist ein bedeutender Prozess. Um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten, wird Bettina Spechtmeyer-Högel von April bis Juni 2025 eng mit dem bisherigen Geschäftsführer Michael Sander zusammenarbeiten. Diese Phase garantiert eine sorgfältige Einarbeitung, damit die bewährten Strukturen bestehen bleiben und der ASB Hamburg weiterhin verlässlich und stark aufgestellt ist.Michael Sander kommentiert den Wechsel in der Geschäftsführung wie folgt:"Ich bin überzeugt, dass Bettina Spechtmeyer-Högel mit ihrer umfangreichen Erfahrung, ihrer Weitsicht und ihrem Engagement den ASB Hamburg erfolgreich weiterführen wird. Sie bringt genau die richtige Mischung aus strategischem Denken, sozialer Verantwortung und wirtschaftlichem Verständnis mit. Ich freue mich auf eine enge Zusammenarbeit in den kommenden Monaten, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten."Wir heißen Bettina Spechtmeyer-Högel herzlich willkommen und freuen uns darauf, gemeinsam mit ihr die Zukunft des ASB Hamburg aktiv zu gestalten. Ein starkes Team für eine starke Gesellschaft.Pressekontakt:Petra WittPresse und ÖffentlichkeitsarbeitArbeiter-Samariter-Bund Sozialeinrichtungen (Hamburg) GmbHHeidenkampsweg 8120097 HamburgTel.: +49 40 83398 128Mobil: + 49 162 2958215Mail: petra.witt@asb-hamburg.dewww.asb-hamburg.deOriginal-Content von: ASB Hamburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/114456/6002277