Holzminden (ots) -Nur mit dem Wandel von der linearen zur zirkulären Wirtschaft lässt sich der Klimawandel wirksam eindämmen. Das kann gelingen, wenn Rohstoffe nach ihrer Nutzung konsequent wieder in die Natur gelangen.Seit Beginn der Industrialisierung hat der Mensch die Natur und ihre Rohstoffe für seine Zwecke genutzt und die Folgen dabei oft ausgeblendet. Das hat den Klimawandel befördert, den wir heute infolge dieses Handelns deutlich spüren können. Politik, Gesellschaft und Wirtschaft haben daher erkannt, dass die Gesellschaft als Ganzes gemeinsam handeln und Verantwortung übernehmen muss. Die Wirtschaft kann global einen wesentlichen Beitrag leisten. Denn ein Großteil der globalen Treibhausgasemissionen und des Verlusts der Artenvielfalt entstehen aufgrund intensiver Rohstoffförderung und -verarbeitung. Wenn sich die Entwicklung wie bisher fortsetzen würde, könnte sich der Materialverbrauch bis zum Jahr 2060 verdoppeln. Das Klima und damit alle Ökosysteme würden stark darunter leiden.Konsequenter Wandel für gutes KlimaWenn das Klima langfristig profitieren soll, muss ein Wandel von der linearen zur Kreislaufwirtschaft stattfinden. Dieser Ansatz bietet und schafft Wege, Rohstoffe in einen Kreislauf zu überführen und so dauerhaft zu nutzen. Mit anderen Worten - jeder Rohstoff erhält nach seinem ersten Gebrauch ein neues bzw. erneutes Einsatzgebiet. Er zirkuliert permanent durch die Wertschöpfungskette.Unternehmen tragen dabei wesentlich zum Wandel von der linearen zur Kreislaufwirtschaft bei. So wie der global agierende DAX-Konzern Symrise aus Holzminden. Das Unternehmen nutzt über 10.000 größtenteils natürliche Rohstoffe und schafft Lösungen, die mit Geschmack, Duft und Funktionalität zur Ernährung, Gesundheit und Pflege von Verbrauchern rund um den Globus beitragen. Da sein Geschäftsmodell besonders eng mit der Natur verwoben ist, hat Symrise früh erkannt, dass die Prinzipien der Kreislaufwirtschaft zum Erhalt der Natur und damit seiner Geschäftsgrundlage beitragen. Aus diesem Grund haben die Fachkräfte im Unternehmen bereits zahlreiche innovative Ideen und Ansätze entwickelt, die dem Kreislaufansatz folgen.Biologischer Kreislauf im FokusSymrise konzentriert sich dabei auf den biologischen Kreislauf, der jene Prozesse beschreibt, die zunächst Roh- und Nährstoffe aus dem Boden nutzen und ihm diese dann wieder zurückgeben, damit die Natur sich regenerieren kann. Alle Produkte gelangen also nach ihrer Nutzung wieder in die Natur. Dazu gehören Verbrauchsgüter wie Lebensmittel und Kosmetika, die zumeist aus natürlichen Rohstoffen bestehen, und auch Seitenströme anderer Industrien, die das Unternehmen für seine Produkte nutzt. Der Konzern hat sich ambitionierte Ziele gesetzt: Alle Produkte, die Symrise herstellt, sollen im Idealfall vollständig biologisch abbaubar sein.Dafür nutzt das Unternehmen die Prinzipien der Zirkularität in allen Abschnitten seiner weltweiten Wertschöpfungskette. Die Kreislaufwirtschaft setzt sich aus fünf wichtigen Bestandteilen zusammen. Dazu gehört erstens die Regeneration: Statt nur ausschließlich aus der Natur zu entnehmen, fördert Symrise landwirtschaftliche Praktiken, die zu einer Verbesserung der Böden führen und die bedrohte Artenvielfalt schützen. Zweitens setzt das Unternehmen entlang seiner Wertschöpfungskette Konzepte wie regenerative Landwirtschaft ein. Drittens bilden Kompostierung und anaerober Abbau genauso wichtige Bestandteile des Konzepts wie viertens die Kaskadennutzung, bei der Symrise Rohstoffe über mehrere Stufen hinweg nutzt. Und fünftens nutzt man Ei-, Fleisch- und Fischprodukte, die bei der Lebensmittelherstellung als Reste anfallen. Darüber hinaus nutzt Symrise diverse eigens entwickelte Verfahren. Dazu gehört zum Beispiel das patentierte Verfahren Symtrap®, das Seitenströme verwertet, die man anderenfalls entsorgen würde. Das im Haus entwickelte Verfahren nutzt die sogenannten Wasserphasen (Wasserdampf), die zum Beispiel bei Destillationen anfallen. Aus diesem Wasser kann man mithilfe eines komplexen Verfahrens viele Duft- oder Aromamoleküle gewinnen, die sonst verloren gingen.Diese und weitere Beispiele zeigen, dass Symrise bereits wichtige Meilensteine der nachhaltigen Kreislaufwirtschaft umgesetzt hat. Hier sieht sich das Unternehmen in der Verantwortung, diesen Weg konsequent weiterzugehen. Denn die Natur und die Ökosysteme brauchen Fürsorge und Pflege, um sie ins Gleichgewicht zu bringen.Symrise ist ein weltweit tätiges Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung von Duft- und Aromastoffen sowie kosmetischen Inhaltsstoffen spezialisiert hat. Es beliefert verschiedene Branchen wie die Lebensmittel-, Getränke-, Kosmetik- und Pharmaindustrie. Symrise verfolgt eine nachhaltige Unternehmensstrategie und setzt auf Kreislaufwirtschaft, um Rohstoffe effizient zu nutzen und die Umwelt zu schonen. Das Unternehmen engagiert sich zudem in der Förderung biologischer Kreisläufe und der Regeneration von natürlichen Ressourcen.Weitere Informationen unter: www.symrise.com