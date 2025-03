Bonn (www.anleihencheck.de) - Der tschechische Einkaufsmanagerindex im Verarbeitenden Gewerbe im Februar lag mit 47,7 Punkten erneut im kontraktiven Bereich, so die Postbank Research.Allerdings zeige er somit einen sanften, aber stetigen Aufwärtstrend. Die schwache Nachfrage aus Westeuropa belaste, was zu ersten Entlassungen in Industrieunternehmen geführt habe. ...

