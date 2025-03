München (ots) -Moderator Kai Pflaume präsentiert auch in der kommenden Woche eine spannende Mischung prominent besetzter Rateduelle. Schauspieler, Musiker und Sportler liefern sich amüsante Wettkämpfe, in denen sie möglichst viele "Wer weiß denn sowas?" - Fragen richtig beantworten wollen. Unterstützt werden die Stars von den professionellen Ratefüchsen Bernhard HoëckerundElton, wenn es darum geht, zum Beispiel tierischen Phänomenen wie diesem auf die Schliche zu kommen:Krokodile sind nicht in der Lage,?a) ihre Zunge herauszustreckenb) unter Wasser Geräusche wahrzunehmenc) mit geschlossenem Maul zu atmenFolgende Rate-Duelle erwarten die Zuschauer in dieser Woche:· Schauspieler-Duell: Seit 2008 löst Mariele Millowitsch als hochbegabte Kriminalhauptkommissarin "Marie Brand" mit viel Köpfchen ihre Fälle. An ihrer Seite steht dabei Hinnerk Schönemann, der in der Rolle des Kriminalhauptkommissars Jürgen Simmel eher auf sein Bauchgefühl vertraut. Bei "Wer weiß denn sowas?" wird sich zeigen, mit welcher Methode sich mehr richtige Antworten auf knifflige Quizfragen ermitteln lassen.· Musiker-Duell: Mit "Mambo No. 5" landete Lou Bega einen Mega-Hit, der sich zum Evergreen entwickelte. Bei "Wer weiß denn sowas?" rät er mit der Schlagersängerin Linda Hesse, die im Februar ihren neuen Song "Ein gebrochenes Herz" veröffentlichte, um die Wette.· Radsportlegenden-Duell: Bei der "Tour de France" traten sie in den 1990ern in gegnerischen Teams an, jetzt treffen die beiden zum fairen Ratewettkampf wieder aufeinander: Jan Ullrich und Jens Voigt. Jan Ullrich, der in seinem Leben schon manche Höhen und Tiefen erlebt hat, tritt im Mai beim "Jan Ullrich Cycling Festival" in Bad Dürrheim gegen seinen alten Rivalen Lance Armstrong auf dem Rennrad an. Doch zuvor misst er sich beim Wettraten mit Jens Voigt, der seit 2019 Co-Kommentator und Radsport-Experte bei Eurosport ist.· Vater-Tochter-Duell: Im Februar lief der letzte Teil der Krimireihe "Stubbe - Von Fall zu Fall". Für Wolfgang und Stephanie Stumph endete damit eine Ära. 30 Jahre lang waren Vater und Tochter in 53 Episoden der ZDF-Reihe ein unschlagbares Team. Wer von beiden schlägt sich nun bei den Raterunden am besten?Die "Wer weiß denn sowas?"- Woche im Überblick:Montag, 7. April Mariele Millowitsch / Hinnerk SchönemannDienstag, 8. April SportMittwoch, 9. April Linda Hesse / Lou BegaDonnerstag, 10. April Jan Ullrich / Jens VoigtFreitag, 11. April Wolfgang Stumph / Stephanie StumphHätten Sie gewusst, dass ...Krokodile nicht in der Lage sind, ihre Zunge herauszustrecken?Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen."Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk."Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/wer-weiss-denn-sowas"Wer weiß denn sowas?" in der ARD Mediathek: https://www.ardmediathek.de/daserste/wer-weiss-denn-sowasPressekontakt:Fotos über www.ard-foto.deAgnes Toellner, ARD-Programmdirektion, Presse und InformationTel: 089/558944 876, E-Mail: agnes.toellner@ard.debibo Loebnau, Die Agentur Anke Lütkenhorst GmbHTel: 0221/952 9080, E-Mail: kontakt@dieagentur-gmbh.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6002388