DJ Gericht verurteilt Le Pen wegen Veruntreuung von EU-Geldern

Von Noemie Bisserbe und Stacy Meichtry

DOW JONES--Ein französisches Gericht hat die Rechtspopulistin Marine Le Pen wegen Missbrauchs von EU-Geldern verurteilt und damit ihre jahrzehntelangen Bemühungen, das Image ihrer rechtsextremen Partei aufzupolieren und sie regierungsfähig zu machen, zunichte gemacht. Das Gericht entschied, dass Le Pen und andere Mitglieder ihrer Partei illegal Millionen von Euro an EU-Geldern verwendet haben, die für die Unterstützung von Parlamentariern im Europäischen Parlament vorgesehen waren. Stattdessen, so die Richter, verwendeten Le Pen und ihre Abgeordneten das Geld, um Parteimitarbeiter zu bezahlen, die nicht an der Arbeit für das Parlament beteiligt waren.

March 31, 2025 05:46 ET (09:46 GMT)

