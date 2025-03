Biotest - Mehrheitsbeteiligung der spanischen Grifols SA. Heute Morgen eine normale News "Die Biotest Gruppe blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2024 zurück: Mit einem Umsatz von 726,2 Mio. Euro (+6,1?%) wurde ein neuer Höchstwert erreicht. Wachstumstreiber war vor allem das Immunglobulinpräparat Yimmugo®, dessen Umsatz auf 62,1 Mio. Euro kletterte… " (Zu den Zahlen: Biotest mit Rekordzahlen und US-Zulassung, nwm, 31.03.) Bei Grifols läuft es nicht so rund - Aktienkurs in den letzten Jahren kräftig fallend, dazu Shortselling-"Research". Aber Biotest glänzte. Und so war die Übernahme der ...

