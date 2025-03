Mainz (ots) -Zwei Fußballabende im ZDF: Zunächst ist "sportstudio live" am Mittwoch, 2. April 2025, von 20.15 bis 23.05 Uhr auf Sendung und zeigt das DFB-Pokal-Halbfinale der Männer zwischen dem VfB Stuttgart und RB Leipzig. Zwei Tage später, am Freitag, 4. April 2025, rückt bei "sportstudio live" im ZDF von 20.15 bis 22.35 Uhr, die Begegnung Schottland - Deutschland in der UEFA Nations League der Frauen in den Fokus. Beide Spiele sind auch in Web und App des ZDF (https://www.zdf.de/sportstudio-live-livestream-100) zu sehen.Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein führt am Mittwoch, 2. April 2025, durch den DFB-Pokalabend im ZDF: Die Partie VfB Stuttgart - RB Leipzig bildet das zweite Halbfinale, am Tag zuvor spielen bereits Drittligist Arminia Bielefeld und Titelverteidiger Bayer Leverkusen den ersten Finalisten aus. Für Analysen und Einschätzungen zum zweiten Halbfinale ist als ZDF-Expertin Fußballtrainerin Friederike "Fritzy" Kromp in der "sportstudio live"-Übertragung dabei. Oliver Schmidt kommentiert diese K.o.-Partie der beiden Bundesliga-Konkurrenten um die internationalen Plätze, für Interviews am Spielfeldrand ist Lars Ruthemann im Einsatz. Während für RB Leipzig das Gastspiel in Stuttgart zum möglichen fünften DFB-Pokalfinale in den letzten sieben Jahren führen könnte, stand der VfB Stuttgart zuletzt 2013 im DFB-Pokalfinale und hofft nach zwölf Jahren auf eine erneute Reise nach Berlin. Das DFB-Pokal-Finale ist am Samstag, 24. Mai 2025, ab 19.25 Uhr im ZDF zu sehen.UEFA Nations League der Frauen: Schottland - DeutschlandIn der zweiten Saison der UEFA Nations League der Frauen trifft das DFB-Team am dritten Gruppenspieltag in Dundee auf Schottland. Zu diesem zweiten Live-Fußballabend im Zweiten begrüßt Moderator Sven Voss die Zuschauerinnen und Zuschauer, als ZDF-Fußball-Expertin ist Kathrin Lehmann dabei. Zum Anpfiff um 20.35 Uhr übernimmt Kommentatorin Claudia Neumann das Mikrofon. Die Interviews am Spielfeldrand führt Lili Engels. Für das DFB-Team von Bundestrainer Christian Wück geht es nach einem Unentschieden gegen die Niederlande und einem Sieg gegen Österreich im dritten Spiel um eine bestmögliche Ausgangsposition für die noch verbleibenden Nations-League-Spieltage 4 bis 6, die noch vor der UEFA Frauen EURO 2025 ausgetragen werden. Das Rückspiel gegen Schottland am vierten Spieltag findet am Dienstag, 8. April 2025, ab 17.45 Uhr, statt und ist auch im KiKA von ARD und ZDF zu sehen. Kinder kommentieren dort das Spiel und sind als Stadionreporter vor Ort.KontaktBei Fragen zu "sportstudio live" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn, telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/sportstudiolive) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- DFB-Pokal-Halbfinale VfB Stuttgart - RB Leipzig im ZDF streamen. (https://www.zdf.de/sportstudio-live-livestream-100)- UEFA Nations League der Frauen Schottland - Deutschland im ZDF streamen. (https://www.zdf.de/sportstudio-live-livestream-100)- DFB-Pokal 2024/2025 im ZDF streamen. (https://www.zdf.de/kurzfassungen/fussball-dfb-pokal-livestream-highlights-ergebnisse-100)- UEFA Nations League der Frauen im ZDF streamen. (https://www.zdf.de/kurzfassungen/fussball-dfb-frauen-nationalmannschaft-saison-2025-highlights-100)- Pressemappe (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/sportstudio-live) zu den "sportstudio"-Sendungen.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49 (0)6131 - 70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6002445