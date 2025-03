Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die konkrete Ankündigung von US-Zöllen auf Autoimporte in Höhe von 25% hat die ohnehin angeschlagenen Konjunkturerwartungen weiter eingetrübt, so die Analysten der DekaBank.In der Folge sei die Risikowahrnehmung an den Kapitalmärkten spürbar erhöht worden. Im Gegenzug seien Bundesanleihen gekauft worden. Anders als in den USA, wo zuletzt auch die Inflationserwartungen angestiegen seien, stehe in Europa die Sorge um die Wirtschaftsentwicklung im Vordergrund. Da zudem einige EZB-Ratsmitglieder auf Fortschritte bei der Erreichung des Inflationsziels hingewiesen hätten und dies durch erste Inflationszahlen aus EU-Staaten für März bestätigt worden sei, hätten die in den Geldmarkt-Futures eingepreisten Leitzinssenkungserwartungen leicht zugenommen. Für den EZB-Zinsentscheid im April werde eine Senkung um 25 Basispunkte mittlerweile mit einer Wahrscheinlichkeit von 85% eingepreist. Bis zum Jahresende seien Leitzinssenkungen um etwa 60 Basispunkte in den Kursen enthalten. (Märkte im Fokus vom 31.03.2025) (31.03.2025/alc/a/a) ...

