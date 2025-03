Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Industrieproduktion in Ungarn legte zwar im Januar moderat zu, dies allerdings primär wegen einer Abwärtsrevision des Dezembers, so die Postbank Research.Im Jahresvergleich sei die Produktion im Januar um fast 4 Prozent zurückgegangen. Das Produktionsniveau liege nun um 5,7 Prozent niedriger als in einem durchschnittlichen Monat des Jahres 2021. Sektoral sei derzeit insbesondere der Automobilbereich sowie Elektro-Bereich (Batterien) betroffen. ...

