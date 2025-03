Samsung SDI gibt den Produktionsstart seiner Rundzellen mit einem Durchmesser von 46 Millimetern bekannt. Diese werden in Südkorea gebaut und an einen US-Kunden ausgeliefert, der die Zellen zunächst in Mikromobilitäts-Anwendungen integriert. Der baldige Einsatz in Elektroautos ist aber geplant. Die Zellen von Samsung SDI im Format 4695 (Durchmesser: 46 Zentimeter, Länge: 95 Zentimeter) werden im Werk von Samsung SDI im südkoreanischen Cheonan hergestellt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...