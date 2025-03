Neckarsulm (ots) -- Schwarz Digits setzt mit praxisnahen Use Cases starkes Signal für die Bedeutung digitaler Souveränität.- Schwarz Digits wird Teil der Initiative "Next Level Mittelstand" (NLM), um die digitale Transformation im deutschen und europäischen Mittelstand aktiv mitzugestalten.- Auf der Hannover Messe ist Schwarz Digits in Halle 17 an Stand F32 mit seiner kompletten Produkt Suite an Lösungen zur Stärkung der digitalen Souveränität vertreten.Im Rahmen der Hannover Messe präsentiert Schwarz Digits die neuesten Entwicklungen und Lösungsansätze im Bereich digitaler Souveränität. "Wir leben in einer Zeit globaler Spannungen, geprägt von politischen Konflikten und geopolitischen Rivalitäten. Um auch in Zukunft nicht von anderen Staaten abhängig zu sein, müssen wir nationale und europäische Lösungen stärken", betont Rolf Schumann, Co-CEO von Schwarz Digits."Um Europas digitale Souveränität aus Deutschland heraus zu stärken, bieten wir mit Schwarz Digits souveräne Lösungen in den Bereichen Cloud, Cybersicherheit, Künstliche Intelligenz, Kommunikation und Workspace", ergänzt Christian Müller, Co-CEO von Schwarz Digits. Am Stand von Schwarz Digits haben Besucher die Möglichkeit, verschiedene Use Cases und Anwendungsfälle aus den fünf Kernbereichen zu erleben. Dazu gehören beispielsweise Lösungen rund um NIS2 und Ransomware, die STACKIT Cloud oder auch den DataHub Europe, der als Plattform Daten aus Industrie und Medienlandschaft aggregiert, aufbereitet und kuratiert. Diese qualitativ hochwertigen Daten werden Partnern bereitgestellt, um KI-Modelle in einer sicheren und vertrauenswürdigen Infrastruktur zu trainieren.Digitale Exzellenz für den MittelstandUm die Wettbewerbsfähigkeit des deutschen und europäischen Mittelstandes gegenüber internationalen Akteuren nachhaltig zu stärken, schließt sich Schwarz Digits der Initiative "Next Level Mittelstand" (NLM) an. Die Initiative bringt Mittelständler, Start-ups und IT-Experten zusammen. Im Fokus stehen der praxisorientierte Wissenstransfer und die erfolgreiche Umsetzung digitaler Strategien. NLM bietet eine Plattform für den Austausch zu Künstlicher Intelligenz und GenAI, Datenökosystemen, der industriellen Produktion samt integrierter digitaler Technologien und der digitalen Zukunft."Ein besonderer Fokus liegt auf der Vernetzung mittelständischer Unternehmen, um Kooperationen zu fördern und Synergien zu nutzen. So schaffen wir ein breites Netzwerk im Mittelstand und stärken Deutschland von innen heraus", begründet Bernd Wagner, Bereichsvorstand Schwarz Digits und CEO STACKIT, die Entscheidung. Henrik Schunk, Chairman of the Board SCHUNK SE & Co. KG und Gründungsmitglied der Initiative, bestätigt: "Mittelständische Unternehmen bilden das Rückgrat unserer Wirtschaft. Mit NLM bieten wir dem Mittelstand einen Raum, in dem praxisnahe Lösungen für die digitale Transformation schnell, pragmatisch und kollaborativ entwickelt werden. Mit Schwarz Digits haben wir einen visionären Partner für den Weg in die digitale Souveränität gewonnen."Pressekontakt:Schwarz DigitsTelefon +49 7132 30-490490presse-digits@mail.schwarzOriginal-Content von: Schwarz Digits, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176941/6002460