EQS-News: HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mit beschränkter Haftung / Schlagwort(e): Personalie

Personalie: HOWOGE-Geschäftsführerin Katharina Greis verlässt das Unternehmen



31.03.2025 / 13:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





NICHT ZUR VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE. Personalie: HOWOGE-Geschäftsführerin Katharina Greis verlässt das Unternehmen Berlin, 31.03.2025. Die kaufmännische Geschäftsführerin der HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH Katharina Greis wird ihre Tätigkeit auf eigenen Wunsch zum 31.05.2025 beenden. Über ihre Entscheidung hatte sie zuvor Aufsichtsrat und Gesellschafter informiert. Katharina Greis verantwortet seit April 2023 beim landeseigenen Wohnungsbauunternehmen gemeinsam mit Ulrich Schiller die Geschäftsführung. Dort leitet sie die Bereiche Treasury, Finanz- und Rechnungswesen, Controlling und Datenmodellierung, Recht, Personal, Nachhaltigkeit, Governance, Risk & Compliance, die interne Revision sowie die Tochtergesellschaft HOWOGE Service GmbH. Die HOWOGE hat im vergangenen Jahr 2024 erfolgreich ein Transaktionsvolumen von rd. 1,4 Milliarden Euro realisiert, das in hohem Maße von den kaufmännischen Bereichen unter der Leitung von Katharina Greis getragen wurde. Katharina Greis schaffte die Voraussetzung für die solide, diversifizierte Kapitalstruktur des Unternehmens als notwendige Basis für weiteres Wachstum. Unter ihrer Führung hat die HOWOGE u. a. erstmals einen Social Bond erfolgreich emittiert und frühzeitig die Refinanzierung von fälligen Unternehmensanleihen sichergestellt. Während ihrer Amtszeit hat sich der Bestand der HOWOGE durch Neubau und Ankäufe von 75.500 auf über 80.000 Wohnungen vergrößert und ist die Mitarbeiterzahl insbesondere durch das Hochfahren der Eigenleistungsstrategie von 1.000 auf über 1.400 Mitarbeiter gewachsen. Katharina Greis hat in dieser Zeit parallel die kaufmännischen Bereiche erfolgreich neu strukturiert. Insbesondere verbesserte und steigerte sie ganzheitlich die laufenden Prozesse mit ihrem Fokus auf effiziente und wertschätzende Kommunikation. Dabei ist ihr innerhalb des Unternehmens beides gelungen: erfolgreiche Transformation und parallele Umsetzung der Projekte. Aufsichtsrat und Gesellschafter danken Katharina Greis für ihr großes Engagement und die wertvolle Zusammenarbeit und wünschen ihr für ihren weiteren Lebensweg alles Gute und viel Erfolg. Über die HOWOGE Die HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH ist eines der sechs kommunalen Wohnungsunternehmen des Landes Berlin. Mit einem eigenen Wohnungsbestand von rund 81.600 Einheiten Wohnungen (Stand: 01.01.2025) gehört das Unternehmen zu den größten Vermietern deutschlandweit. Die HOWOGE will ihr Wohnungsportfolio insbesondere durch Neubau mittel- bis langfristig auf rund 100.000 Wohnungen erweitern. Als Teil der Berliner Schulbauoffensive übernimmt die HOWOGE zudem für das Land Berlin Neubau und Großsanierungen von Schulen. "Wir gestalten das Berlin der Zukunft lebenswert. Mehr als gewohnt." Wichtiger Hinweis: Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Soweit in diesem Dokument zukunftsgerichtete Aussagen enthalten sind, stellen diese keine Tatsachen dar und sind durch die Worte "erwarten", "glauben", "schätzen", "beabsichtigen", "anstreben", "davon ausgehen" und ähnliche Wendungen gekennzeichnet. Diese Aussagen bringen Absichten, Ansichten oder gegenwärtige Erwartungen und Annahmen der HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH zum Ausdruck und beruhen auf gegenwärtigen Planungen, Schätzungen und Prognosen, welche die HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH nach bestem Wissen vorgenommen hat, treffen aber keine Aussage über ihre zukünftige Richtigkeit. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die meist nur schwer vorherzusagen sind und gewöhnlich nicht im Einflussbereich der HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH liegen. Es sollte berücksichtigt werden, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Entwicklungen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder enthaltenen Ereignissen und Entwicklungen abweichen können.



31.03.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com