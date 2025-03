Der australische Goldproduzent geht strategische Partnerschaft mit Blue Cap Mining ein und erwartet beachtliche Renditen trotz aktueller Kursschwankungen.

Matsa Resources hat kürzlich eine bindende Vereinbarung mit Blue Cap Mining Pty Ltd zur Entwicklung und zum Betrieb der Devon Pit Goldmine unterzeichnet. Die Mine ist ein zentraler Bestandteil des Lake Carey Goldprojekts in Westaustralien. Der Aktienkurs des australischen Goldminenunternehmens schloss am Freitag bei 0,03 Euro, was einem Rückgang von 8,43% innerhalb der letzten Woche entspricht.

Gemäß der Vereinbarung wird Blue Cap Mining die Entwicklung, das Management und den Betrieb der Devon Pit Goldmine auf Basis eines offenen Kostensystems übernehmen. Die Partnerschaft beinhaltet eine 20-prozentige Gewinnbeteiligung, wodurch sichergestellt wird, dass beide Parteien an der Maximierung des Projekterfolgs interessiert sind. Der Private-Equity-Arm von Blue Cap Mining, Blue Capital Equities, wird zudem bis zu 6 Millionen Dollar an Betriebskapital bereitstellen, was die finanzielle Grundlage des Projekts weiter stärkt. Vorbereitende Arbeiten vor Ort, wie geotechnische Bohrungen und Entwässerung, sollen umgehend beginnen.

Positives wirtschaftliches Potenzial und strategische Partnerschaften

Eine Machbarkeitsstudie für die Devon Pit deutet auf einen potenziellen Cashflow-Überschuss vor Steuern von 59,8 Millionen australischen Dollar über einen Zeitraum von 18 Monaten hin, basierend auf einem Goldpreis von 4.250 australischen Dollar pro Unze. Diese Prognose unterstreicht das robuste wirtschaftliche Potenzial des Projekts und seine Fähigkeit, erhebliche Renditen zu generieren.

Im Februar hat Matsa zudem eine Pachtoptionsvereinbarung mit AngloGold Ashanti Australia Limited abgeschlossen. Diese gewährt dem globalen Bergbauunternehmen die Option, den Großteil von Matsas Lake Carey Goldprojekt für 101 Millionen australische Dollar zu erwerben. Bemerkenswert ist, dass Matsa wichtige Vermögenswerte behalten wird, darunter die Devon Pit Goldmine, das Fortitude North Projekt und das Red October Accommodation Village. Dies ermöglicht dem Unternehmen, sich weiterhin strategisch auf diese hochwertigen Projekte zu konzentrieren.

Trotz der jüngsten Kursschwäche verzeichnet die Aktie seit Jahresbeginn einen Anstieg von 38,18% und liegt deutlich über ihrem 52-Wochen-Tief von 0,01 Euro, das im August 2024 erreicht wurde. Diese strategischen Partnerschaften und Vereinbarungen positionieren Matsa Resources, um seine Goldproduktionskapazitäten und den Aktionärswert zu steigern. Durch die Beibehaltung der Kontrolle über kritische Vermögenswerte wie Devon Pit und Fortitude North zielt Matsa darauf ab, sein Explorationspotenzial zu nutzen und gleichzeitig von der betrieblichen Expertise und finanziellen Unterstützung seiner Partner zu profitieren.

