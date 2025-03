Ethereum taumelt: Rutscht der Kurs unter 1.650 US-Dollar oder hält die 1.880 US-Dollar-Marke?

Ethereum hat zuletzt deutlich nachgegeben. Zunächst hatte sich der Kurs für einige Tage oberhalb von 1.880 US-Dollar gehalten, war dann jedoch schrittweise abgerutscht. Dieser Rückgang führte sogar unter 1.800 US-Dollar, aktuell steht der Kurs bei 1780 US-Dollar. Eine leichte Gegenbewegung brachte ETH kurzzeitig über 1.800 US-Dollar zurück, doch das 23,6-Prozent-Fibonacci-Retracement zwischen 2.033 und 1.767 US-Dollar liegt noch in weiter Ferne.

Bitcoin and Ethereum are closing Q1 with the WORST returns in 7 years pic.twitter.com/sudu7CyHXa - Gordon (@AltcoinGordon) March 31, 2025

Analysten vermuten, dass ohne ein schnelles Zurückerobern der Marke von 1.880 US-Dollar weitere Verluste möglich sind. Das 50-Prozent-Fibonacci-Retracement bei etwa 1.880 US-Dollar könnte hierbei zur Schlüsselmarke werden. Oberhalb davon liegen 1.920 US-Dollar und schließlich 2.000 US-Dollar als bedeutende Hürden. Erst wenn auch 2.000 US-Dollar überschritten werden, könnte sich neues Kaufinteresse aufbauen. Gelingt das nicht, droht Ethereum ein weiteres Abrutschen.

Wer auf charttechnische Indikatoren blickt, erkennt zudem eine bärische Trendlinie im Bereich um 1.820 US-Dollar. Dort verlaufen auch wichtige gleitende Durchschnitte, was die Erholung erschwert. Langfristige Halter hoffen auf eine Rückkehr in Richtung 2.000 US-Dollar, doch kurzfristig dominiert die Vorsicht. Ein deutliches Überschreiten dieser Marken bleibt aus, solange die Nachfrage verhalten wirkt.

Tiefere Kursziele befürchtet

Fällt ETH anhaltend unter 1.765 US-Dollar, rückt zunächst die Zone um 1.720 US-Dollar in den Fokus. Danach könnte 1.680 US-Dollar testen, was den negativen Ausblick weiter bestätigt. Bleibt auch diese Unterstützung nicht intakt, steht das Niveau um 1.650 US-Dollar als nächstes potenzielles Korrekturziel im Raum. Manche Analysten sehen die Gefahr, dass sich die Talfahrt ausdehnt und womöglich Bereiche um 1.300 US-Dollar oder gar 1.200 US-Dollar angesteuert werden. Diese Preisspanne hatte in früheren Marktzyklen oft als große Sammelzone gegolten.

Die Stimmung bleibt nervös. Ethereum fungiert als wichtiger Motor für viele Altcoins und DeFi-Projekte. Ein stärkerer Preisverfall könnte daher weitere Teile des Markts in Mitleidenschaft ziehen. Kurzfristig orientierte Trader agieren vorsichtig, während langfristige Anleger abwarten oder schrittweise nachkaufen. Wann sich ein nachhaltiger Boden bildet, ist unklar. Solange 1.880 US-Dollar nicht erobert wird, bleibt die bärische Phase präsent und könnte sich ausweiten.

Viele glauben an den Fall bevor es wieder nach oben geht, Quelle: https://x.com/altcoinrookie/status/1906070835795812508/photo/1

Einige Stimmen rechnen jedoch mit Erholungspotenzial, wenn Ethereum die Hürden überwindet und erneut Schwung in Richtung 2.000 US-Dollar aufnimmt. Langfristig gilt die Blockchain als Fundament vieler Anwendungen im Kryptosektor. Doch vorerst wirkt die kurzfristige Schwäche dominierend.

In einer Phase, in der Ethereum schwächelt, richtet sich der Blick auf Projekte, die zusätzliche Chancen im Kryptomarkt eröffnen möchten. Meme Index konzentriert sich mit seinen tokenisierten Fonds auf eines der volatilsten Segmente im Kryptobereich: Memecoins. Dieser Ansatz soll die besonderen Risiken durch Streuung reduzieren, um potenziell lohnende Gelegenheiten zu finden und damit ein solides und ausbaufähiges Memecoinprotfolio aufbauen zu können.

Unterschiedliche Indizes je nach Risikobereitschaft,Quelle: https://memeindex.com/de

Letzte Stunden im Presale

Beim Meme Index gibt es vier Krypto-Fonds mit unterschiedlichem Chance-Risiko-Verhältnis. Die Inhaber der nativen $MEMEX-Coins entscheiden per DAO (Dezentrale Organisation, also ein demokratisches Stimmrecht) über Zusammensetzungen oder neue Indizes. So lässt sich flexibler auf Markttrends reagieren. Bereits 4,42 Millionen US-Dollar sind zusammengekommen, was den Start der Fonds und weitere Entwicklungen unterstützt.

Das Projekt spezialisiert sich anfangs auf Memecoins, da sie auf dezentralen Kryptobörsen oft dominieren. Über Meme Index können Nutzer schneller und einfacher in diese tokenisierten Fonds einsteigen, während gleichzeitig das Staking 528 Prozent APY die Möglichkeit für eine langfristige Anlage bietet. Der Verkaufsdruck kann dadurch sinken, weil frühes Abstoßen weniger interessant erscheint - derzeit sind schon 189 Millionen Token im Staking gesperrt. 7 Tage nach dem Launch können die Coins herausgelöst werden und wieder frei am Markt gehandelt werden..

Nur noch rund 17 Stunden läuft der Presale. Aktuell liegt der Vorzugspreis bei 0,0166883 US-Dollar. Wer investiert, erhält nicht nur Zugriff auf die verwalteten Fonds, sondern kann auch an Abstimmungen und Vorschlägen teilnehmen- schnell sein kann sich lohnen.

Hier noch Meme Index Token im Presale kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.