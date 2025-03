Rotterdam, Niederlande (ots) -Am 21. und 22. Mai 2025 ist es wieder so weit: Beim Upstream Festival kommt alles zusammen, was Start-ups zum Wachsen brauchen. Mehr als 45 Partner und eine hochkarätige Gruppe von Start-up- und Scale-up-Gründer, Investierende, Unternehmen und politische Entscheidungsträger/-innen aus ganz Europa versammeln sich für dieses eine gemeinsame Ziel. Hauptveranstaltungsort ist das Rotterdamer Veranstaltungszentrum Annabel, das vor allem für gute Popmusik bekannt ist.Gemeinsam für eine bessere WeltDas Startup-Festival hat sich zum langfristigen Ziel gesetzt, eine zukunftssichere Wirtschaft aufzubauen, und konzentriert sich dabei auf Digitalisierung, CO2-Neutralität, Abfallvermeidung und Inklusion. Bei den Hauptveranstaltungen wird den Teilnehmern und Teilnehmerinnen wichtiges Wissen vermittelt und Networking gefördert. Zusätzlich gibt es ein beeindruckendes Rahmenprogramm (https://www.upstreamfestival.com/program) mit über 35 weiteren Veranstaltungen.Loyale Partner wie die Stadt Rotterdam, die Rabobank, die Stadt Delft und die Stadt Zoetermeer sind von Anfang an dabei und unterstützen die Veranstaltung in diesem Jahr ein weiteres Mal. Zu den bereits bestätigten Investoren gehören Volta Ventures, 4ImpactVC, Arches Capital, Innovation Quarter, Graduate Entrepreneur Fund und Smarter Ventures.Bestätigte Referentinnen: Kiki Lauwers, Ida Tin, Elise de Reus und Clare JonesAn dem zweitägigen Upstream Festival werden viele international anerkannte Referentinnen und Referenten ihr Fachwissen über den Aufbau einer widerstandsfähigen Gesellschaft teilen. Kiki Lauwers (https://www.linkedin.com/in/kikilauwers/), CEO des Deeptech-Scale-ups Thorizon (https://www.linkedin.com/company/thorizon), hat über 15 Jahre Erfahrung in den Bereichen Technologiestrategie und Scale-up-Management. Ida Tin (https://www.linkedin.com/in/idatin/?originalSubdomain=de) aus Dänemark, Gründerin von Clue (https://helloclue.com/), ist eine Pionierin im Bereich Femtech. Sie wird sich eingehend damit befassen, wie die Tech-Branche zunehmend unsere ganz persönlichen Erfahrungen prägt, insbesondere die von Frauen.Andere prominente Namen auf der Vortragsliste sind Clare Jones (https://www.linkedin.com/in/clare-jones-/), CEO von Polarsteps (https://www.polarsteps.com/), Elise de Reus (https://nl.linkedin.com/in/elise-de-reus-77b83a24), Mitbegründerin von Cradle (https://nl.linkedin.com/company/cradlebio), und Deniz Wiedhaup (https://nl.linkedin.com/in/deniz-er-wiedhaup-7697102), CEO von Yoni (https://yoni.care/).Über das Upstream FestivalDas Upstream Festival wurde 2020 gegründet und hat sich schnell zu einer der führenden Startup-Veranstaltungen auf Community-Ebene entwickelt. Jedes Jahr treffen sich hier mehr als 2.000 Gründer/-innen, Investierende und Change-Maker, die alle ein gemeinsames Ziel verfolgen: Unternehmen zu gründen, die unsere Welt positiv verändern. Upstream bietet Start-ups und Scale-ups die Verbindungen, Inspiration und Ressourcen, die sie für ihren Erfolg benötigen. Das beeindruckende Hauptprogramm und über 35 Zusatzveranstaltungen garantieren zwei Tage voller Möglichkeiten für Start-ups, die sich weiterentwickeln wollen. Wir sehen uns am 21. und 22. Mai 2025 in Rotterdam, Niederlande. Tickets sind erhältlich unter www.upstreamfestival.com/tickets.Medienkontakt:Ineke Tiesingaupstream@enserio.nl+31 6 384 399 94Original-Content von: Upstream Festival, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179147/6002534