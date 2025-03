Heliostar bohrt nach Gold: Größte Kampagne startet

Anzeige / Werbung

Heliostar Metals hat angekündigt, im April 2025 ein umfangreiches Bohrprogramm auf dem Ana Paula-Goldprojekt im mexikanischen Bundesstaat Guerrero zu starten. Nach Angaben des Managements handle es sich mit geplanten 15.000 Bohrmetern um die bislang größte Explorationskampagne in der Geschichte des Unternehmens. Ziel sei es, die bestehende Goldressource aufzuwerten und potenzielle neue hochgradige Zonen zu erschließen.

Fokus auf Ressourcenausbau und neue Entdeckungen

Das Unternehmen betonte, das Bohrprogramm verfolge mehrere Schwerpunkte. In einem ersten Schritt solle die Ressourcengenauigkeit durch sogenannte Infill-Bohrungen (Auffüllbohrungen) verbessert werden. Diese würden sich auf das High Grade Panel und das Parallel Panel konzentrieren - zwei bereits identifizierte Zonen mit hohen Goldgehalten. Die Bohrungen seien in Nord-Süd-Richtung geplant und sollten es ermöglichen, Goldunzen von der "inferred"-Kategorie (geschätzte Ressource mit geringer Sicherheit) in die höher bewerteten Kategorien "indicated" (hinreichend bekannte Ressource) oder "measured" (nachgewiesene Ressource) zu überführen.



Darüber hinaus plane das Unternehmen gezielte Erweiterungsbohrungen am Rand und in tieferen Bereichen der Lagerstätte. Das Management verwies auf frühere Ergebnisse, darunter 16,0 Meter mit 16,7 Gramm Gold pro Tonne westlich des High Grade Panels sowie 24,0 Meter mit 5,1 Gramm Gold pro Tonne aus einer Tiefe von 150 Metern.



Als dritte Komponente seien Explorationsbohrungen nördlich des Parallel Panels vorgesehen. In diesem Gebiet seien bereits 2023 mehrere, noch nicht vollständig definierte Goldabschnitte identifiziert worden. Diese könnten laut Unternehmensangaben auf wiederholte mineralisierte Strukturen entlang einer ost-westlich verlaufenden Störungszone hindeuten.