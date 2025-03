Die Aktie von Carl Zeiss Meditec ist gegenwärtig der größte Verlierer im MDAX-Index . Das Aktienbarometer verliert 595 Punkte. Am hiesigen Aktienmarkt zeigen sich die Anleger aktuell nicht in Kauflaune. Der MDAX notiert um 2,14 Prozent schlechter als zum Handelsschluss am Vortag.

