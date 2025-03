© Foto: Dall-E

Der Nikkei 225 ist weiter auf Talfahrt. Im 1. Quartal fiel der japanische Leitindex um etwa neun Prozent. Besonders hart traf es Halbleiterwerte: Sieben der zehn größten Verlierer im Nikkei kamen aus dem Chipsektor: Auch der breiter gefasste Topix-Index gab deutlich nach. Besonders stark unter Druck standen Finanz- und Elektroniktitel. Ein weiter aufwertender Yen verschärfte die Situation zusätzlich, da er die internationale Wettbewerbsfähigkeit der exportorientierten japanischen Wirtschaft belastet. In ganz Asien reduzierten Anleger vor dem 2. April ihre Engagements in risikobehafteten Anlagen. Dann nämlich will US-Präsident Donald Trump neue gegenseitige Zölle einführen. Die Angst vor …