Der führende Wohnmobilproduzent verzeichnet Quartalsverluste und sinkende Umsätze, leitet aber strategische Umstrukturierung ein und hält an Dividendenzahlungen fest.

Der Aktienkurs von Thor Industries steht mit 71,34 Euro nahe seinem 52-Wochen-Tief und verzeichnete einen deutlichen Rückgang von 25,61 Prozent im vergangenen Monat. Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2025, das am 31. Januar endete, meldete der weltgrößte Hersteller von Freizeitfahrzeugen (RVs) einen Umsatzrückgang von 8,6 Prozent auf 2,02 Milliarden Dollar. Besonders besorgniserregend ist der Nettoverlust von 0,6 Millionen Dollar, verglichen mit einem Gewinn von 7,2 Millionen Dollar im Vorjahresquartal. Das verwässerte Ergebnis je Aktie fiel auf minus 0,01 Dollar, nach einem Plus von 0,13 Dollar im Vorjahr.

Die Bruttomarge sank leicht auf 12,1 Prozent, verglichen mit 12,3 Prozent im gleichen Quartal des Vorjahres. CEO Bob Martin führte diese Ergebnisse auf anhaltende makroökonomische Gegenwinde zurück, darunter eine reduzierte Verbrauchernachfrage und Anpassungen der Händlerbestände. In diesem schwierigen Umfeld hat sich der Aktienkurs seit Jahresbeginn um 22,56 Prozent verringert und liegt nun 35,23 Prozent unter seinem 52-Wochen-Hoch von 110,15 Euro.

Unterschiedliche Entwicklung in den Geschäftssegmenten

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Thor Industries ?

Die Segmentergebnisse von Thor Industries zeigen eine uneinheitliche Entwicklung: Während der Bereich der nordamerikanischen Anhänger-Wohnmobile einen Umsatzanstieg von 13,3 Prozent verzeichnete, getrieben durch einen Anstieg der Auslieferungen um 27,6 Prozent, sah sich der Bereich der nordamerikanischen motorisierten Wohnmobile mit einem deutlichen Umsatzrückgang von 21,8 Prozent konfrontiert. Dies wird hauptsächlich auf die schwächere Nachfrage von Händlern und Verbrauchern zurückgeführt.

Auch das europäische Geschäft steht unter Druck mit einem Umsatzrückgang von 21,7 Prozent und einem Rückgang der Auslieferungen um 27,8 Prozent. Die Aktie notiert derzeit 23,67 Prozent unter ihrem 200-Tage-Durchschnitt von 93,46 Euro, was den langfristigen Abwärtstrend unterstreicht.

Strategische Neuausrichtung und Dividendenpolitik

Am 19. März 2025 kündigte Thor Industries eine strategische Neuausrichtung an, bei der Heartland Recreational Vehicles unter die Führung von Jayco, Inc. gestellt wird. Diese Maßnahme zielt darauf ab, die betriebliche Effizienz zu verbessern und Geschäftsprozesse zu optimieren, um das Unternehmen besser für die aktuellen Marktbedingungen zu positionieren.

Trotz der aktuellen Herausforderungen genehmigte der Vorstand von Thor Industries am 25. März 2025 eine reguläre vierteljährliche Bardividende von 0,50 Dollar pro Aktie, die am 22. April 2025 an die am 8. April 2025 eingetragenen Aktionäre ausgezahlt wird. Diese Entscheidung unterstreicht das Vertrauen des Managements in die langfristige Stabilität des Unternehmens, ungeachtet der gegenwärtigen Volatilität von fast 60 Prozent auf annualisierter 30-Tage-Basis.

Die RV-Branche sieht sich weiterhin mit einem herausfordernden makroökonomischen Umfeld konfrontiert, das durch hohe Zinssätze, anhaltende Inflation und schwankende Verbraucherstimmung gekennzeichnet ist. CEO Bob Martin betonte, dass strategische Maßnahmen ergriffen wurden, um Thor für zukünftigen Erfolg zu positionieren, sobald sich die Marktbedingungen verbessern.

Anzeige

Thor Industries-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Thor Industries-Analyse vom 31. März liefert die Antwort:

Die neusten Thor Industries-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Thor Industries-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 31. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Thor Industries: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...