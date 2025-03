Duisburg (ots) -Nach dem verheerenden Erdbeben in Myanmar ruft die Kindernothilfe zu Spenden für die betroffenen Kinder und ihre Eltern auf. Mit dringend benötigten Nahrungsmitteln, Schutzräumen für Kinder und psychosoziale erste Hilfe unterstützt die Kindernothilfe über lokale Partnerorganisationen die Menschen vor Ort."Wir rufen dazu auf, Kinder und ihre Familien in Myanmar und an der Grenze zu Thailand in dieser schweren Zeit zu unterstützen. Jede Spende hilft, das Leid der Betroffenen zu lindern und ihnen Hoffnung für die Zukunft zu geben", so Katrin Weidemann, Vorstandsvorsitzende der Kindernothilfe.Spendenkonto Kindernothilfe e.V.Bank für Kirche und Diakonie eG (KD-Bank)IBAN: DE92 3506 0190 0000 4545 40BIC GENODED1DKDStichwort: Erdbeben MyanmarDas Erdbeben der Stärke 7,7 hat am 28. März 2025 große Teile Myanmars erschüttert und massive Zerstörungen hinterlassen. Das Epizentrum lag nordwestlich der Stadt Sagaing, und die Erschütterungen waren bis ins etwa 1.000 Kilometer entfernte Bangkok, Thailand, zu spüren. Die Zahl der getöteten und verletzten Menschen in Myanmar steigt offiziellen Angaben zufolge täglich. Die Infrastruktur ist schwer beschädigt, zahlreiche Gebäude sind eingestürzt, und viele Menschen haben ihr Zuhause verloren.Als eine der größten Kinderrechtsorganisationen in Europa unterstützt die Kindernothilfe seit mehr als 65 Jahren weltweit Kinder und Jugendliche in schwierigen Lebenssituationen. Die Kindernothilfe ist Mitglied im Bündnis Entwicklung Hilft. Weitere Infos unter kindernothilfe.de.Pressekontakt:Angelika Böhling, PressesprecherinAngelika.Boehling@kindernothilfe.deTel.: 0203.7789-230Original-Content von: Kindernothilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/40844/6002699