Wien (www.fondscheck.de) - Die europäische Servicegesellschaft für börsengehandelte Indexprodukte (ETPs), HANetf, hat im Laufe von etwas mehr als einem Jahr das verwaltete Vermögen auf mehr als 6 Milliarden US-Dollar verdoppelt, so die Experten von "FONDS professionell".Dies habe der White-Label-Anbieter mit Sitz in London mitgeteilt. Als Grund für das starke Wachstum gebe das Haus die Zuflüsse in Rüstungs-ETFs sowie in Gold-ETCs an. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...