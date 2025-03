Richard Stevenson tritt die Nachfolge von CEO Wendi Sturgis an, während Cleverbridge auf dem Schwung aufbaut und in die nächste Wachstumsphase eintritt

Cleverbridge, ein führender Anbieter von E-Commerce- und Abrechnungslösungen für globale Softwareunternehmen, gab heute die Ernennung von Richard Stevenson zum Chief Executive Officer mit Wirkung zum 1. April 2025 bekannt. Er tritt die Nachfolge von Wendi Sturgis an, die in eine beratende Funktion im Vorstand wechseln wird.

Mit über 25 Jahren Führungserfahrung in den Bereichen B2B-Software und B2C-Finanzdienstleistungen bringt Richard Stevenson tiefgreifende operative und strategische Expertise in das Unternehmen Cleverbridge ein. Er hatte Führungspositionen bei Unternehmen inne, die sich in einem raschen Wandel und einer globalen Expansion befanden, darunter als CEO der DACH-Region von Standard Life und als VP und GM bei Uniphore, wo er nach der Übernahme von Red Box das europäische Wachstum des Unternehmens leitete. Während seiner gesamten Karriere stand Richard an vorderster Front bei der Einführung und Skalierung innovativer SaaS-Plattformen, darunter Conversa, die erste offene Enterprise-Voice-KI-Plattform.

"Ich freue mich sehr über die Ernennung von Richard", sagte Tom Buehlmann, Vorstandsvorsitzender von Cleverbridge. "Richard vereint umfangreiche Erfahrung in der Leitung globaler Technologie-Wachstumsunternehmen mit bedeutendem branchenspezifischem Wissen in den Bereichen SaaS und Finanzdienstleistungen. Seine Expertise und Führungsqualitäten werden für die nächste Wachstumsphase von Cleverbridge von entscheidender Bedeutung sein."

Buehlmann bedankte sich auch bei der scheidenden CEO Wendi Sturgis: "Ich möchte Wendi für all ihre Beiträge danken. Mit ihrer Energie und ihrem Engagement hat sie Cleverbridges bisherigen Weg maßgeblich beeinflusst sie hat einen profitablen Wachstumskurs aufgebaut und uns als marktführenden Merchant-of-Record-Anbieter positioniert."

Cleverbridge wurde 2005 in Köln (Deutschland) und Chicago (Illinois, USA) gegründet und ist mittlerweile zu einem globalen Team von über 300 Mitarbeitern herangewachsen, das als führender Anbieter von Merchant-of-Record-Lösungen (MoR) neue Maßstäbe setzt. Einige der weltweit größten Technologieunternehmen darunter Red Hat, Dassault Systèmes und Sony vertrauen Cleverbridge bei der Abwicklung von Zahlungen, der Verwaltung von Abonnements und der Vereinfachung der Komplexität des globalen E-Commerce. 2024 erzielte Cleverbridge ein Rekordwachstum und erweiterte sein Kundenportfolio branchenübergreifend, während die Logobetreuungsrate bei 99 und die Plattformverfügbarkeit bei 100 blieb.

"Ich bin unglaublich stolz auf das, was wir in den letzten Jahren erreicht haben von der Vertiefung unserer Kundenbeziehungen bis hin zur Weiterentwicklung unserer globalen E-Commerce-Fähigkeiten", sagte Sturgis. "Angesichts der starken Dynamik bin ich zuversichtlich, dass Richard die richtige Führung und das richtige Fachwissen mitbringen wird, um auf diesem Erfolg aufzubauen. Ich freue mich darauf, ihn und das Unternehmen bei seinem Eintritt in ein neues Kapitel zu unterstützen."

"Dies ist ein spannender Zeitpunkt, um bei Cleverbridge einzusteigen", sagte Stevenson. "Wendi und das Team haben ein starkes Fundament geschaffen und das Unternehmen für langfristigen Erfolg positioniert. Ich fühle mich geehrt, das Ruder zu übernehmen, und freue mich darauf, unsere Dynamik auf dem Markt zu beschleunigen. Vor allem bleiben wir fest entschlossen, unseren Kunden einen außergewöhnlichen Mehrwert zu bieten und ihren Erfolg in einer immer komplexeren E-Commerce-Landschaft zu unterstützen."

Über Cleverbridge

Cleverbridge ist die All-in-One-E-Commerce-Plattform für globale Abonnementunternehmen. Als Merchant of Record (MoR) konsolidieren wir die wesentlichen Komponenten einer E-Commerce-Lösung einschließlich Zahlungen, Abonnementverwaltung, Steuer-/Mehrwertsteuerabwicklung und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften um Unternehmen dabei zu helfen, operative Arbeit auszulagern und digitale Transaktionen während des gesamten Kundenlebenszyklus zu automatisieren. Seit 2005 vertrauen führende B2B- und B2C-Technologieunternehmen aus verschiedenen Branchen auf Cleverbridge, um reibungslose Kauferlebnisse zu bieten und die Akquise, Expansion und Kundenbindung in über 240 Ländern und Gebieten zu optimieren. Weitere Informationen finden Sie unter grow.cleverbridge.com.

