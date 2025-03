DJ DHL verstärkt sich über Zukauf bei Spezialpharmalogistik

Von Ulrike Dauer

DOW JONES--Die DHL Group verstärkt sich über einen Zukauf im Segment Spezialpharmalogistik. Wie DHL mitteilte, erwirbt der Konzern 100 Prozent am Unternehmen Cryopdp, einem Anbieter spezialisierter Logistikservices für die Bereiche Klinische Versuche, Biopharma und Zell- und Gentherapie mit Sitz in Tremblay in der Nähe von Paris. Verkäufer ist das US-Unternehmen Cryoport Inc mit Sitz in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee, mit dem DHL laut Mitteilung auch eine strategische Partnerschaft eingeht.

Damit wollen beide Unternehmen ihr Angebot an Supply-Chain-Services für den globalen Life-Sciences- und Healthcare-Sektor stärken.

Finanzielle Details wurden einem DHL-Unternehmenssprecher zufolge nicht veröffentlicht.

