DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 1. April (vorläufige Fassung)

=== *** 01:50 JP/BoJ, Tankan-Bericht mit Diffusionsindex zur Wirtschaftsstimmung 1Q PROGNOSE: 12 zuvor: 14 *** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Caixin/S&P Global März PROGNOSE: k.A. zuvor: 50,8 *** 05:30 AU/Reserve Bank of Australia (RBA), Ergebnisse des geldpolitischen Rats PROGNOSE: k.A. zuvor: 4,10% *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe März PROGNOSE: 48,0 zuvor: 47,4 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) März PROGNOSE: 48,9 1. Veröff.: 48,9 zuvor: 45,8 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) März PROGNOSE: 48,3 1. Veröff.: 48,3 zuvor: 46,5 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) März PROGNOSE: 48,7 1. Veröff.: 48,7 zuvor: 47,6 *** 10:20 HR/EZB-Direktor Cipollone, Keynote bei Veranstaltung der kroatischen Zentralbank *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) März PROGNOSE: 44,6 1. Veröff.: 44,6 zuvor: 46,9 *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Eurozone Februar Arbeitslosenquote PROGNOSE: 6,2% zuvor: 6,2% *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) März Eurozone PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+2,2% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+2,3% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +1,0% gg Vm/+2,5% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+2,6% gg Vj *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders 11:30 DE/Auktion 2,20-prozentiger Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit März 2027 (Volumen 4,5 Mrd EUR) *** 13:00 DE/Bayer AG, Pharma Media Tag *** 14:30 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Eröffung der EZB-Konferenz "The transformative power of AI: economic implications and challenges" (18:30 Dinner-Rede Chefvolkswirt Lane) *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) März PROGNOSE: 49,8 1. Veröff.: 49,8 zuvor: 52,7 *** 16:00 US/Bauausgaben Februar PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: -0,2% gg Vm *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe März PROGNOSE: 49,5 Punkte zuvor: 50,3 Punkte *** 17:45 DE/Continental AG, Pre-Close Call 1Q ===

