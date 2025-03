© Foto: DALL*E

Bitcoin fällt, und Put-Optionen explodieren. Trumps "Befreiungstag" am 2. April treibt Krypto-Anleger in die Absicherung. Die Angst vor einem Handelskrieg geht um.Kurz vor der mit Spannung erwarteten Zollankündigung von US-Präsident Donald Trump sichern sich immer mehr Krypto-Händler gegen einen Absturz von Bitcoin ab. Besonders gefragt: Put-Optionen mit einem Ausübungspreis von 80.000 US-Dollar. Dabei handelt es sich um Finanzinstrumente, mit denen Anleger auf fallende Kurse wetten oder sich gezielt gegen Verluste absichern können. Laut Daten der Deribit-Börse ist das offene Interesse an diesen Kontrakten - die am 4. April verfallen - derzeit das höchste unter allen verfügbaren Optionen. …