Die WWK Lebensversicherung a. G. wurde vom Fachmagazin AssCompact in Zusammenarbeit mit den Experten von f-fex Fondsrating beim Deutschen Fondspolicen Award 2025erneut mit einer Fünf- Sterne-Bewertung ausgezeichnet Die WWK zählt in diesem Jahr züden TOP-Anbietern in der Kategorie "Expertenfavorit". Bei der Auszeichnung spielt die Meinung der Versicherungsmakler die entscheidende Rolle. AssCompact hat per Maklerumfrage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...