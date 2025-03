TRADINGIDEE des Tages | TNOTE (31.03.2025)

Fakten:

TNOTE erholte sich vom kürzeren exponentiellen gleitenden Durchschnitt von 30 Tagen und testete die obere Grenze der März-Konsolidierung.

Die Märkte haben ihre Erwartungen an Zinssenkungen in den USA (von 2 auf 3 Senkungen im Jahr 2025) nach den PCE-Inflationsdaten vom Freitag und dem Bericht der University of Michigan zur Verbraucherstimmung angehoben (Bloomberg, OIS-Modell).

Background - Meinung

Die am Freitag veröffentlichten US-Wirtschaftsdaten haben die Bedenken hinsichtlich einer Stagflation verstärkt. Der Kern-PCE-Index, das bevorzugte Inflationsmaß der Fed, stieg über die Erwartungen (+2,8 - im Jahresvergleich, +0,4 - im Monatsvergleich), während die Verbraucherstimmung laut University of Michigan (US Michigan Consumer Sentiment) den dritten Monat in Folge auf ein Niveau fiel, das während der COVID-19-Pandemie und der Finanzkrise 2007-2008 verzeichnet wurde (von 64,7 auf 57). Eine solche Verunsicherung der Verbraucher könnte zu einem deutlichen Rückgang des Konsums führen, Unternehmen von Investitionen abhalten und die Aussichten für das Wirtschaftswachstum in den USA belasten. Darüber hinaus senkte die OECD aufgrund der prognostizierten Auswirkungen von Trumps "Tariffs 2.0" ihre Wachstumsprognose für die USA auf 2,2 - im Jahr 2025 und 1,6 - im Jahr 2026.

Dieses Umfeld unterstützt eine Eskalation der Markterwartungen hinsichtlich der Wiederaufnahme des Zinssenkungszyklus in den USA, was sich auch in einem Rückgang der Renditen von Staatsanleihen bzw. einem Anstieg des Nominalwerts niederschlagen dürfte. Gemäß dem OIS-Modell (Bloomberg) haben die Geldmärkte ihre Erwartungen für drei vollständige Zinssenkungen durch die Fed von März 2026 auf Dezember 2025 verschoben. Ein potenzieller Risikofaktor sind die anstehenden Arbeitsmarktdaten und etwaige Zugeständnisse von Donald Trump in Bezug auf den Protektionismus. Wenn ADP und NFP weiterhin auf einen vollkommen gesunden Arbeitsmarkt hindeuten und/oder die Zölle niedriger ausfallen als vom Markt erwartet, könnten sich die Erwartungen an weitere Zinssenkungen abkühlen und die Fed könnte ihren Fokus auf die hartnäckige Inflation verlagern...

