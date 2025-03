DJ MARKT/Bund-OAT-Spread von Le-Pen-Urteil wenig beeindruckt

Der Zinsmarkt zeigt sich wenig beeindruckt von der Entscheidung eines Gerichts, das Marine Le Pen schuldig gesprochen hat, EU-Mittel missbraucht zu haben. Im Rahmen des Urteils wurde ihr für fünf Jahre das Kandidieren bei Wahlen untersagt. Kurzfristig wird Berenberg-Volkswirt Salomon Fiedler zufolge dieses Urteil die Regierungsführung in Frankreich noch weiter erschweren. Mit einem Parlament, das in drei etwa gleich große Fraktionen gespalten sei, könnten die Rechte und Linken zusammen jederzeit die zentristische Minderheitsregierung stürzen. Frankreich müsse erhebliche fiskalische Einsparungen vornehmen, um das Haushaltsdefizit der Regierung von derzeit rund 6 Prozent des BIP in den Griff zu bekommen. Der Bund-OAT-Spread ist von der Entwicklung wenig beeindruckt und liegt bei 72 Basispunkten.

March 31, 2025 09:33 ET (13:33 GMT)

