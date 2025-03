Lugano (ots) -Die Stiftung Gesundheitsförderung Schweiz hat die Cornér Bank mit ihrem renommierten Zertifikat Friendly Work Space ausgezeichnet. Als erster Tessiner Dienstleister sowie erste Bank im Tessin wird die Cornér Bank hiermit für ihr systematisches betriebliches Gesundheitsmanagement gewürdigt, was ihr Engagement für das Wohlbefinden ihrer Mitarbeitenden und ein gesundes, motivierendes und inklusives Arbeitsumfeld weiter stärkt.Das Label Friendly Work Space ist der Schweizer Standard für effizientes betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM); es wird Unternehmen verliehen, die einen strukturierten und nachhaltigen Ansatz zur Förderung des Wohlbefindens ihrer Mitarbeitenden verfolgen. Das Zertifizierungsverfahren umfasst eine eingehende Analyse des betrieblichen Gesundheitsmanagements, die Umsetzung konkreter Massnahmen und eine externe Überprüfung anhand von sechs Qualitätskriterien.Breit abgestütztes WachstumAuf Initiative der Generaldirektion wurde 2022 der Weg zur Zertifizierung eingeschlagen, wobei die Mitarbeitenden über Umfragen, divisionsübergreifende Arbeitsgruppen und die Umsetzung neuer Initiativen aktiv eingebunden waren.Vittorio Cornaro, Chief Executive Officer der Cornér Bank: "Diese Auszeichnung ist das Ergebnis eines gemeinsam eingeschlagenen Wegs, auf dem wir die Bedürfnisse unserer Mitarbeitenden erfasst und im Arbeitsumfeld konkrete Verbesserungsmassnahmen ergriffen haben. Flexiblere Home-Office-Bedingungen, neue Aus- und Weiterbildungen auf der internen Plattform Cornéracademy, die Einführung neuer Benefits und Team-Building-Aktivitäten sowie viele weitere Schritte wurden unternommen, um ein gesundes und dynamisches Arbeitsumfeld zu fördern."Anerkennung auf institutioneller EbeneRaffaele De Rosa, Tessiner Staatsrat und Vorsteher des Departements für Gesundheit und Soziales des Kantons Tessin sowie Stiftungsratspräsident von Gesundheitsförderung Schweiz, kommentiert die Auszeichnung wie folgt: "Die Zertifizierung der Cornér Bank als Friendly Work Space ist ein wesentliches Signal für unser Einzugsgebiet. Investitionen in das Wohlbefinden der Mitarbeitenden verbessern nicht nur die Arbeitsqualität, sondern stärken auch die Wettbewerbsfähigkeit des investierenden Unternehmens und die lokale Wirtschaft. Wir hoffen, dass dieses visionäre Vorgehen Nachfolger findet."AusblickDer Erhalt des Labels ist keine Ziellinie, sondern ein Meilenstein. Die Cornér Bank wird auch in Zukunft in die betriebliche Gesundheitsförderung und das Wohlbefinden ihrer Mitarbeitenden investieren und sich laufend für Verbesserungen einsetzen.Pressekontakt:Daniela Gampp // daniela.gampp@corner.chOriginal-Content von: Cornér Banca SA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100019252/100930096