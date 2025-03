München (ots) -Der Charity-Abend anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der PATRIZIA Foundation am 27.03.2025 im Münchner Literaturhaus begeisterte mit inspirierenden Einblicken in die Geschichte der Stiftung sowie einer fesselnden Keynote Rede von Marketing-Guru Martin Lindstrøm. Besonders bewegend waren die authentischen Eindrücke aus den Projekten, die die nachhaltige Wirkung der Stiftung greifbar machten.Bildung als Schlüssel zu sozialem FortschrittMit dem Leitgedanken "Bildung ist mehr als ein Grundrecht. Sie ist der Schlüssel für sozialen Aufstieg, für das Durchbrechen von Armutskreisläufen und für nachhaltigen sozialen und wirtschaftlichen Fortschritt" eröffnete Wolfgang Egger, Gründer und Stifter der PATRIZIA Foundation, den feierlichen Abend.Er betonte zugleich die Dringlichkeit: Millionen von Kindern weltweit fehlt noch immer der Zugang zu hochwertiger Bildung. Die Vision der Stiftung fasste er mit eindringlichen Worten zusammen: "Stellen Sie sich vor, was wir gemeinsam bewirken können: Eine Welt, in der Bildung kein Privileg, sondern ein Recht ist. Eine Welt, in der Kinder - unabhängig von ihrer Herkunft - große Träume haben und ihre eigene Zukunft gestalten können. Heute Abend sammeln wir nicht nur Spenden, sondern wir schaffen Hoffnung. Wir gestalten die Zukunft und verändern Leben."Authentische Einblicke aus den ProjektenDurch den Abend und zwei Podiumsdiskussionen führten Astrid Gabler, Vorstandsvorsitzende der PATRIZIA Foundation und Christoph Liedtke, Kommunikationschef der PATRIZIA SE.Authentische Einblicke bot der Besuch aus Peramiho, Tansania - dem Ort, an dem die Geschichte der Stiftung begann. In Partnerschaft mit dem Benediktinerorden entstand dort das erste Projekt: ein Kinderkrankenhaus, das heute eine tragende Säule im regionalen Gesundheitssystem ist. Bruder Dr. med. Ansgar Stüfe OSB, Chefarzt Dr. Adeodatus Haule und Pflegedienstleiter Romanus Mgimba berichteten von den beeindruckenden Erfolgen: Jährlich werden dort inzwischen 30.000 Kinder behandelt, wodurch die Kindersterblichkeit um mehr als 60 Prozent gesenkt werden konnte. Besonders bewegend war der Bericht von Charity Mhavile, die im Krankenhaus ihre Ausbildung absolvierte und heute dort als Krankenschwester arbeitet: "Meine Ausbildung war ein starkes Fundament für meine persönliche und berufliche Entwicklung. Sie vermittelte mir nicht nur medizinisches Wissen, sondern auch Verantwortung und Mitgefühl."Im zweiten Panel gab Matthias Frey, Vorstandsvorsitzender des Projektpartners MATI e.V. Einblicke in die bedeutende Arbeit des PATRIZIA Child Care Mymensingh in Bangladesch - ein Projekt, dessen Fertigstellung maßgeblich durch das neue Unternehmensnetzwerk PRIME25 unterstützt wird. Rainer Huber, Vorstandsvorsitzender des PRIME25-Gründungsmitglieds KS/Auxilia, hob die zentrale Rolle von Corporate Social Responsibility in der heutigen Geschäftswelt hervor. Diese Einschätzung teilte auch Asoka Wöhrmann, CEO der PATRIZIA SE, der von erfolgreichen Corporate Volunteering-Initiativen innerhalb des Unternehmens berichtete.Empathie als Erfolgsfaktor: Keynote des Marken-Gurus Martin LindstrømEiner der Höhepunkte des Abends war der inspirierende Vortrag von Martin Lindstrøm, einem der weltweit renommiertesten Markenexperten und Vordenker in Sachen Geschäftstransformation. Mit seiner klaren Botschaft "Wer die Menschen nicht versteht, versteht auch das Geschäft nicht" unterstrich er die essenzielle Bedeutung von Empathie in einer zunehmend digitalisierten Welt.In einer fesselnden und interaktiven Rede - in der die Gäste unter anderem aufgefordert wurden, sich eine Minute lang gegenseitig in die Augen zu blicken - verdeutlichte er eindrucksvoll: Ohne Empathie bleibt jede Geschäftsstrategie unvollständig, egal wie durchdacht oder kalkuliert sie sein mag. Sein Vortrag regte zum Nachdenken an und war ein wertvoller Impuls für eine neue Sichtweise auf soziale Verantwortung.Zum Abschluss des Abends hatten die Gäste die Gelegenheit, im Rahmen einer Stillen Auktion exklusive Kunstwerke sowie authentische Bilder zu ersteigern - ein direkter Beitrag zur Förderung der Bildungsprojekte der PATRIZIA Foundation. Nach einem herzlichen Dank an alle Partner und Unterstützer klang der Abend in entspannter Atmosphäre auf der Tanzfläche aus.Pressekontakt:Viola Benz, PATRIZIA Foundation+49 821 50910-103Viola.Benz@patrizia.foundationwww.patrizia.foundationOriginal-Content von: PATRIZIA Foundation, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175611/6002861