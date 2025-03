BIOGENA-Anleihe Nr. 4

Die Biogena GmbH & Co. KG legt nach den ersten drei emittierten Unternehmensanleihen aus dem Jahr 2024 auch in diesem Kalenderjahr wieder eine neue Anleihe für das weitere Unternehmenswachstum auf. Der neue fünfjährige Bond des österreichischen Gesundheitskonzerns (ISIN: AT0000A3K8Q8) hat ein Zielvolumen von 20 Mio. Euro und wird jährlich mit 6,50% verzinst. Die Zeichnungsphase hat bereits am 28.03. begonnen und soll bis zum 02.05.2025 laufen. Anleger können die Anleihe ab einer Mindestzeichnungssumme von 1.000 Euro über die Emittentin ...

