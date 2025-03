© Foto: picture alliance / NurPhoto | CFOTO

Apple plant seinen größten Vorstoß in den Gesundheitsmarkt mit "AI Doctor", einer KI-Technologie, die personalisierte Gesundheitsberatung bieten soll.Apple steht vor einer der bedeutendsten Innovationen in seiner Unternehmensgeschichte. Laut Bloomberg arbeitet der Tech-Gigant an einer umfassenden Expansion in den Gesundheitssektor - mit einer künstlichen Intelligenz, die als digitaler Gesundheitscoach fungieren soll. Das ambitionierte Projekt soll mit der Einführung von iOS 19.4 bereits im Frühjahr oder Sommer 2026 erste Ergebnisse liefern. Apple-CEO Tim Cook hatte bereits in der Vergangenheit betont, dass der größte gesellschaftliche Beitrag seines Unternehmens im Bereich der Gesundheit …