Das Volumen der European Long-Term Investment Funds (ELTIFs) hat 2024 um 38% zugelegt. Eine Rekordzahl an neuen Produkten wurde aufgelegt - und die Reise soll stark weitergehen, so stellt das Analysehaus Scope in seiner aktuellen ELTIF-Studie vor. Scope Fund Analysis hat eine große Studie zum wachsenden ELTIF-Markt durchgeführt - mit Ergebnissen, die den Markt optimistisch stimmen dürften. Das Volumen der European Long-Term Investment Funds ist 2024 deutlich gestiegen, nämlich um 38%. Bis Ende 2027 ...

