Falkenstein Nebenwerte AG: Feststellung und Billigung des Jahresabschluss 2024 / Aktuelle Geschäftsentwicklung Hamburg, 31. März 2025 Der geprüfte und vom Aufsichtsrat in seiner heutigen Sitzung festgestellte Jahresabschluss der Falkenstein Nebenwerte AG für das Geschäftsjahr 2024 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 0,13 Mio. aus (Vorjahr Fehlbetrag: EUR 0,18 Mio.). Das bilanzielle Eigenkapital liegt damit zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2024 bei EUR 1,22 Mio. (Vorjahr EUR 1,35 Mio.). Primäre Zielgröße der Falkenstein Nebenwerte AG ist die langfristige Steigerung des wirtschaftlichen Reinvermögens. Wir schauen hierbei vorrangig auf Fünfjahreszeiträume. Für den laufenden Zeitraum 2020 bis 2024 lag die durchschnittliche Fünfjahres-Rendite bei -2,47% p.a. und damit unterhalb der langfristig angestrebten durchschnittlichen Steigerung des wirtschaftlichen Reinvermögens von mehr als 5% p.a. Die Veränderung des wirtschaftlichen Reinvermögens im Geschäftsjahr 2024 belief sich auf -12,9%. Das Kapital der Gesellschaft ist im Verhältnis zu den laufenden Kosten unverändert niedrig. Die Gesellschaft geht nach den letzten 2 negativen Geschäftsjahren bei gegebenen Verhältnissen nicht davon aus, in den kommenden Geschäftsjahren die genannte durchschnittlich angestrebte Rendite im Fünfjahreszeitraum zu erreichen. Das Geschäftsjahr 2025 verlief für die Falkenstein Nebenwerte AG bisher sehr positiv. Unter Berücksichtigung kalkulatorischer Kosten konnten seit Jahresbeginn Wertzuwächse von ca. 23% erzielt werden. Hierbei wurden im ersten Quartal Gewinne in Höhe von über EUR 0,5 Mio. realisiert. Die Kapitalmärkte sind im laufenden Geschäftsjahr unverändert von hohen Schwankungen gekennzeichnet, so dass aus dieser Entwicklung keine aussagekräftigen Rückschlüsse für Prognosen zum Jahresergebnis 2025 gezogen werden können. Die Hauptversammlung der Falkenstein Nebenwerte AG findet am 15. Mai 2025 als Präsenzhauptversammlung in Hamburg statt. Vorstand und Aufsichtsrat werden den Aktionären u.a. die Ausgabe von sogenannten Gratisaktien im Verhältnis 1:1 vorschlagen. Der Vorstand



