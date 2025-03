Gold-Rallye & Bitcoin schwach - DAX, Dow & Aktien vor turbulenter Woche!

Anzeige / Werbung

Auch der Dow Jones und der marktbreite S&P500 mussten Verluste verbuchen und stehen im allgemeinen Abgabedruck nur unwesentlich besser da. Neue Kursziele für die Indizes, welche vornehmlich tiefer sind als noch vor wenigen Wochen, verstärken den Abgabedruck. Ebenso die vielen Schwergewichte, wie Nvidia oder Apple, welche in mehreren Indizes parallel repräsentiert sind. Von daher fallen die Aktienmärkte auch alle sehr dynamisch im Gleichschritt.

Abermals konnte der Goldpreis von der schlechten Stimmung am Gesamtmarkt profitieren und zum Wochenstart ein neues Allzeithoch generieren. Im Fahrwasser stieg auch Silber mit, jedoch etwas gemäßigter. Hier ist das Hoch aus dem Oktober der aktuelle Widerstandsbereich. Mit rund 50 Prozent Verwendung in der Industrie ist Silber noch ein wenig mehr abhängig von der konjunkturellen Entwicklung.

Im Bitcoin gilt es weiter, auf neue Signale zu warten. Die beliebteste Kryptowährung hat es schwer, sich gegen den aktuellen Trend, riskante Anlagen zu verkaufen, durchzusetzen. Am Markt wird spekuliert, dass ein großer Verkäufer hier den Kurs absichtlich deckelt.

Im zweiten Teil des Videos standen erneut die Tops und Flops der Vorwoche an der Wall Street auf der Agenda. Kurioserweise bildeten Nike und Nvidia erneut die Schlusspositionen im Dow Jones ab. Vor allem bei der Nike Aktie sieht es schlecht aus und das Coronatief aus dem Jahr 2020 steht nun wieder auf der Agenda, es droht also ein Fünfjahrestief.

Neben Nvidia fielen auch andere Chipwerte in der allgemein sehr negativen KI-Stimmung. Marvell Technology und Broadcom nahmen wir als Vertreter in die Berichterstattung auf, da beide Aktiennotierungen nun auch unter mittelfristige Durchschnitte fielen. Das sind charttechnisch brisante Situationen, bei denen auch der negative Ausblick beider Unternehmen von der Fundamentalseite aus kein Gegensignal präsentieren konnte.

Als eine Art "Lichtblick" und konservativen Wert brachten wir den Gewinner Coca-Cola noch auf den Screen. Mit der aus 2011 bekannten Marketingkampagne "Share a Coke" soll an vergangene Erfolge angeknüpft werden. Dabei werden in 80 Ländern die jeweils 150 populärsten Namen auf das Etikett geschrieben, was noch einmal die Individualität bei der Getränkeauswahl erleichtert. Ob dies im Jahr 2025 ebenso gut ankommt wie damals, wird sich zeigen. Der Kurs zeigte auf jeden Fall in der Vorwoche steil nach oben.

