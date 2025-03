DJ Aktien Schweiz schließen mit kräftigem Minus

DOW JONES--Im Gefolge der europäischen Börsen ging es zu Wochenbeginn auch am schweizerischen Aktienmarkt kräftig nach unten. Die Zoll-Politik von US-Präsident Donald Trump sorgte weiterhin für Verunsicherung bei den Anlegern. Nach den jüngsten US-Wirtschaftsdaten wird zunehmend mit einer Stagflation in den USA gerechnet - eine steigende Inflation bei einem geringen Wirtschaftswachstum. Und auch in Europa dürften die US-Zölle das erwartete Wirtschaftswachstum belasten, was vor allem die Exportwirtschaft betreffen dürfte. Investoren suchten in der Folge sichere Häfen wie Anleihen und Gold. Das Edelmetall kletterte auf ein neues Allzeithoch über 3.100 Dollar je Feinunze.

Am Mittwoch will Trump Details zu seinen geplanten Strafzöllen bekanntgeben. Diese könnten noch umfangreicher ausfallen als bislang angedroht, schrieb das Wall Street Journal. Trump selbst hatte am Sonntag verkündet, dass die Strafzölle alle Handelspartner der USA betreffen würden. Bislang fest steht, dass ab Mittwoch Strafzölle von 25 Prozent auf Autos und Autoteile erhoben werden sollen, die außerhalb der USA hergestellt wurden.

Der SMI verlor 1,9 Prozent auf 12.598 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten verzeichneten alle Aktien Abgaben. Dabei wurden 30,17 (zuvor: 20,27) Millionen Aktien umgesetzt.

Mit Abschlägen zeigten sich auch die defensiven Index-Schwergewichte, allerdings fielen die Kursverluste hier teils nicht so deutlich aus. Die Papiere von Roche, Novartis und Nestle verloren zwischen 0,8 und 2,1 Prozent.

Besonders unter Druck stand der europäische Banken-Sektor. Hier sei ein schwächeres wirtschaftliches Wachstum eingepreist worden. Zudem wird teils davon ausgegangen, dass die Europäische Zentralbank auf ihrer Sitzung im April eine Zinspause einlegen wird. Die Aktien der UBS verloren 3,8 Prozent, Julius Bär büßten 2,3 Prozent ein.

March 31, 2025

