DJ XETRA-SCHLUSS/Schwache Automobilwerte belasten den DAX

DOW JONES--Am deutschen Aktienmarkt ist es am Montag nach unten gegangen. Der DAX ging mit einem Minus von 1,3 Prozent bei 22.163 Punkten aus dem Handel, im Tagesverlauf rutschte der Index kurzfristig unter die 22.000er-Marke. Dabei belastete einmal mehr die Schwäche der Automobilwerte, deren Sektor-Index mit einem Abschlag von 3,2 Prozent den größten Verlierer stellte. Aktuell sind es die US-Zölle, die die Investoren vorsichtiger stimmen. Ab dem 2. April sollen neue US-Zölle in Höhe von 25 Prozent auf alle importierten Autos und Autoteile in Kraft treten. Die Zölle gelten zusätzlich zu den bereits bestehenden Abgaben. Zudem werden wohl am Mittwoch reziproke Zölle verkündet. Das Ausmaß dieser Zölle oder die zeitliche Implementierung ist derweil noch offen. In der Folge gaben VW um 3,5 Prozent nach, Porsche AG um 4 und BMW um 3 Prozent.

Leichte Entspannung kam dagegen von den Verbraucherpreisen, der Inflationsdruck in Deutschland ging im März etwas deutlicher als erwartet zurück. Nachdem die europäischen Währungshüter angekündigt hatten, ihre Zinsentscheidungen stärker von den Datenveröffentlichungen abhängig zu machen, erwarten die Zinsstrategen der DZ Bank, dass die EZB im April auf eine weitere Zinssenkung verzichtet und erst im Juni mit neuen Konjunktur- bzw Inflationsprojektionen wieder aktiv werden wird.

Anleger suchten ansonsten die sicheren Häfen auf, im DAX waren es die defensiven Werte wie Eon oder Deutsche Börse, die gegen den Trend im Plus schlossen. Aber auch Gold war gesucht, dass Kilo kostete erstmals über 93.000 Euro. Lufthansa gaben um 4,3 Prozent nach, nachdem ein Wettbewerber von einer nachlassenden Nachfrage nach Transatlantik-Flügen berichtet hatte. Eine Analystenkommentar schickte die Aktie von SMA Solar (-15%) gen Süden. Die Analysten von Jefferies sind der Ansicht, dass sich das Geschäft von SMA Solar derzeit schlechter prognostizieren lässt, und senkten das Votum auf Halten.

Für die Aktie von Cancom ging es um 15,1 Prozent nach unten. Die DZ Bank attestierte Cancom einen enttäuschenden Ausblick 2025. Das Sentiment zur Aktie dürfte mit den neuen Informationen weiter gedämpft bleiben, da der Ausblick für Investoren abermals eine Enttäuschung darstelle.

=== DAX 22.163,49 -1,3% +12,8% DAX-Future 22.420,00 -1,1% +12,3% XDAX 22.198,58 -1,1% +13,2% MDAX 27.393,22 -1,5% +8,8% TecDAX 3.588,24 -1,6% +6,9% SDAX 15.233,14 -2,3% +14,0% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 128,82 -9 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 8 30 2 2.191,8 29,4 80,7 MDAX 7 40 3 869,5 49,2 36,7 TecDAX 7 23 0 1.210,8 25,6 25,3 SDAX 9 59 2 236,8 15,2 13,3 ===

March 31, 2025 11:52 ET (15:52 GMT)

