30 Prozent im Minus dieses Jahr, aber bald auf Comeback-Kurs? Jefferies setzt voll auf Norwegian Cruise Line. Die Aktie sei stark im Cashflow und habe enormes Kurspotenzial.Analyst David Katz hat die Aktie mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 25 US-Dollar in die Bewertung aufgenommen. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von über 30 Prozent. Zwar sei Norwegian Cruise Line (NCLH) mit Blick auf die Flottengröße die kleinste unter den großen Kreuzfahrtgesellschaften, doch das Unternehmen biete laut Katz ein starkes Profil. "Als viertgrößter Anbieter nach Carnival, Royal Caribbean und MSC gibt es viel an NCLH zu mögen", schrieb er in einer aktuellen Analyse. Norwegian Cruise Line …