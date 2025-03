Der Halbleiterausrüster aus Garching verzeichnet Anteilsreduzierungen durch große Vermögensverwalter trotz hervorragender Geschäftszahlen und Umsatzsteigerung.

SUSS MicroTec SE, der in Garching ansässige Halbleiterausrüster, verzeichnet bedeutende Veränderungen in seiner Aktionärsstruktur. Der US-amerikanische Vermögensverwalter BlackRock, Inc. hat seinen Anteil an stimmberechtigten Aktien auf 2,71 Prozent reduziert, wie aus einer aktuellen Mitteilung gemäß § 40 WpHG hervorgeht. Dieser Rückgang von zuvor 3,06 Prozent erfolgte durch Veräußerung von Aktien. Zusammen mit Instrumenten nach § 38 WpHG, die 0,18 Prozent der Stimmrechte ausmachen, hält BlackRock nunmehr insgesamt 2,88 Prozent an SUSS MicroTec. Die Schwellenberührung erfolgte am 26. März 2025. Auch JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l verringerte seinen direkten Stimmrechtsanteil auf 2,96 Prozent, womit der Gesamtanteil inklusive Instrumente auf 3,03 Prozent sank. Diese Veränderungen spiegeln eine gewisse Zurückhaltung institutioneller Investoren wider.

Aktie unter Druck trotz positiver Geschäftsentwicklung

Trotz dieser Anteilsveränderungen kann SUSS MicroTec auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2024 zurückblicken. Der Umsatz stieg um beeindruckende 46,6 Prozent auf 446,1 Millionen Euro und übertraf damit die eigene Prognose von 380 bis 410 Millionen Euro. Das Betriebsergebnis (EBIT) erreichte 74,9 Millionen Euro mit einer Marge von 16,8 Prozent. Der robuste Auftragsbestand von 428,4 Millionen Euro sichert die Geschäftsentwicklung für 2025 ab. Dennoch geriet die Aktie kürzlich unter Druck und verzeichnete einen Rückgang von etwa 10 Prozent. Analysten führen dies auf Befürchtungen einer nachlassenden Nachfrage im KI-Segment zurück. Während einige Experten die Aktie zum Kauf empfehlen und Kursziele zwischen 52 und 66 Euro ausgeben, zeigt die technische Analyse Schwächen. Die Aktie kämpft aktuell mit wichtigen Unterstützungsniveaus im Bereich von 34,00 bis 35,00 Euro, wobei ein Durchbruch nach unten weitere Verluste bis in den Bereich um 29,00 Euro bedeuten könnte.

