Die Analysten haben heute ihre Einschätzungen zu mehreren deutschen Small- und Mid-Caps aktualisiert. Hier die wichtigsten Entwicklungen im Überblick:

INDUS Holding mit gemischten Quartalszahlen und stabiler Einstufung

NuWays bestätigt die Kaufempfehlung für INDUS Holding mit einem unveränderten Kursziel von 34 Euro. Die Q1-Zahlen fielen gemischt aus, wobei Umsatz und bereinigtes EBITA unter den Erwartungen lagen. Der Umsatz sank um 1,9 Prozent auf 402 Millionen Euro aufgrund des herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds. Positiv entwickelte sich der Auftragseingang mit einem Plus von 2,6 Prozent auf 455 Millionen Euro, was vor allem auf eine starke Nachfrage im Engineering-Segment zurückzuführen ist. Das bereinigte EBITA ging jedoch um 21 Prozent auf 24,9 Millionen Euro zurück, was einer Marge von 6,2 Prozent entspricht. Der Free Cashflow verschlechterte sich auf -23,6 Millionen Euro von zuvor 6,1 Millionen Euro. Für das Gesamtjahr 2025 wurde die Prognose aufgrund von Exportkontrollen für Wolframverbindungen aus China gesenkt. Das Management rechnet nun mit einem Umsatz zwischen 1,7 und 1,85 Milliarden Euro und einem bereinigten EBITA zwischen 130 und 165 Millionen Euro.

Deutsche Euroshop mit rückläufigen Ergebnissen

Baader Helvea stuft Deutsche Euroshop mit "Add" und einem Kursziel von 21 Euro ein. Die Erstquartalszahlen bewegten sich im Einklang mit dem für das Gesamtjahr gegebenen Leitfaden. Die Mieteinnahmen lagen ungefähr auf Vorjahresniveau, während Betriebsergebnis (FFO) und Vorsteuerergebnis aufgrund höherer Finanzierungskosten zurückgingen. Kundenfrequenz und Mieterumsätze sanken im Vergleich zum Vorjahr um 3,4 bzw. 0,4 Prozent, was auf die späten Osterferien zurückzuführen ist, die dieses Mal ins zweite Quartal fielen. Die Belegung verbesserte sich dank Investitionen und Modernisierungen. Die Prognosebereiche für 2025 wurden bestätigt und sehen eher stabile Mieteinnahmen und EBITDA vor, aber einen Rückgang bei Vorsteuer- und Betriebsergebnis von 8 bis 3 Prozent. Die Analysten schließen neben der Dividende für 2024 von 1,00 Euro je Aktie zusätzliche Ausschüttungen wie in den Jahren 2023/24 nicht aus.

Mehr frische Analysten-Einstufungen lesen Sie bei www.nebenwertewelt.de

Der Beitrag Das sagen die Analysten zu: INDUS Holding, Deutsche Euroshop, Knaus Tabbert, PVA Tepla, Suss Microtec und Cherry erschien zuerst auf Nebenwertewelt.