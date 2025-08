Original-Research: Cherry SE - von Montega AG



06.08.2025 / 13:15 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von Montega AG zu Cherry SE Unternehmen: Cherry SE ISIN: DE000A3CRRN9 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Halten seit: 05.08.2025 Kursziel: 1,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Bastian Brach

H1 belastet durch strategische Weichenstellungen - Erholung im zweiten Halbjahr erwartet



Cherry hat vergangene Woche vorläufige Zahlen für das erste Halbjahr kommuniziert, nachdem bereits Mitte Juli die Guidance (bisher: 105-120 Mio. EUR Umsatz, 3-6% AEBITDA-Marge) leicht nach unten angepasst wurde. Dennoch konnte das Unternehmen in der abgelaufenen Periode Fortschritte sowohl auf der operativen Ebene als auch auf der Kreditseite erreichen. Wir erwarten eine Rückkehr auf den Wachstumspfad sowie ein positives operatives Ergebnis im zweiten Halbjahr.



[Tabelle]



Top Line belastet durch Restrukturierungsmaßnahmen: Mit einem Halbjahresumsatz von 46,0 Mio. EUR lag Cherry signifikant unter dem Vorjahreswert (H1/24: 61,6 Mio. EUR; -25,3% yoy). Die Entwicklung reflektiert zum einen die strategisch gewollte Reduktion der SKUs sowie die laufende Neuausrichtung des Vertriebskonzepts, die u.a. auf eine höhere Preisstabilität und stärkere Partnerbindung abzielt. Zum anderen belasteten das anhaltend schwache Konsumumfeld in der DACH-Region insbesondere im GOP-Segment sowie Basiseffekte im Segment Digital Health & Solutions (DH&S), das im Vorjahr stark vom initialen Roll-out des E-Rezepts profitierte.



Bottom Line von Wegfall hoher Deckungsbeiträge geprägt: Auf Ergebnisebene weist Cherry im ersten Halbjahr ein bereinigtes EBITDA von -2,3 Mio. EUR aus (H1/24: 2,4 Mio. EUR). Trotz eines positiven Einmaleffekts in Höhe von schätzungsweise 8 Mio. EUR aus dem Verkauf der Active Key GmbH konnten fehlende Deckungsbeiträge infolge des rückläufigen Umsatzes nicht kompensiert werden. Die Ergebnisentwicklung unterstreicht die Notwendigkeit, im zweiten Halbjahr wieder höhere Deckungsbeiträge infolge einer stärkeren Umsatzbasis zu erzielen.



Liquiditätslage bleibt angespannt - H2 mit Entlastungspotenzial: Die liquiden Mittel beliefen sich zum Halbjahresende auf 7,9 Mio. EUR (H1/24: 15,6 Mio. EUR), was angesichts des zuletzt negativen Ergebnistrends und des Verkaufs von Active Key auf eine weiterhin angespannte Situation schließen lässt. Die Mittelabflüsse sollten sich im weiteren Jahresverlauf jedoch abschwächen, da wir eine Rückkehr zu positiven operativen Ergebnissen im zweiten Halbjahr erwarten, unterstützt von einer deutlich anziehenden Nachfrage im Segment DH&S, wo eine höhere Anzahl verkaufter eHealth-Terminals sowie erste Softwareumsätze des TI-Messenger zu erwarten sind.



Fazit: Trotz eines erwartungsgemäß schwachen ersten Halbjahres sehen wir Cherry auf dem Weg der operativen Stabilisierung. Die strukturellen Maßnahmen zur Fokussierung des Portfolios und Neuausrichtung des Vertriebs dürften mittelfristig zu höherer Effizienz und besseren Margen führen. Kurzfristig rechnen wir mit einem deutlich besseren zweiten Halbjahr, getragen von einer stärkeren Entwicklung im DH&S-Segment. Vor dem Hintergrund der weiterhin angespannten, aber verbesserten Finanzierungslage bestätigen wir unsere Einschätzung mit 'Halten' und einem Kursziel von 1,00 EUR.







+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht

sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: Factsheet_NEU



Kontakt für Rückfragen:

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: research@montega.de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com