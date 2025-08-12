Die INDUS Holding AG (ISIN DE0006200108) zeigt im zweiten Quartal 2025 erste Anzeichen einer Belebung - trotz weiterhin schwieriger globaler Rahmenbedingungen. Zwar blieb das Ergebnis unter Vorjahr, doch steigende Auftragseingänge, gezielte Zukäufe und der Ausbau der internationalen Präsenz geben Anlass zu Optimismus. Mit einem Umsatz von 434,2 Mio. Euro (+1,2 %) im Quartal und 836,6 Mio. Euro nach sechs Monaten (nahe Vorjahresniveau) hat INDUS in einem schwachen Marktumfeld Boden gutgemacht. Das adjusted EBITA sank erwartungsgemäß auf 56,1 Mio. Euro (Vj. 73,9 Mio. Euro), belastet durch US-Zölle, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Nebenwerte Magazin