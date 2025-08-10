Trotz überverkaufter Situation und einem Umkehrsignal ist keine technische Gegenreaktion gelungen. Der Einstiegskurs wurde um 4 Cent überschritten, danach ist die Aktie unter den Stoppkurs abgefallen. Auch wenn dieser Trade nicht funktioniert hat, haben wir eine hohe Trefferquote. Wer sich täglich oder mindestens mehrfach in der Woche mit dem Geldverdienen an der Börse beschäftigt, wählt den RuMaS Express-Service. Diesen Online-Börsenbrief gibt es ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.