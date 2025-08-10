Trotz überverkaufter Situation und einem Umkehrsignal ist keine technische Gegenreaktion gelungen. Der Einstiegskurs wurde um 4 Cent überschritten, danach ist die Aktie unter den Stoppkurs abgefallen. Auch wenn dieser Trade nicht funktioniert hat, haben wir eine hohe Trefferquote. Wer sich täglich oder mindestens mehrfach in der Woche mit dem Geldverdienen an der Börse beschäftigt, wählt den RuMaS Express-Service. Diesen Online-Börsenbrief gibt es ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 RuMaS