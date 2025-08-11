Original-Research: Knaus Tabbert AG - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu Knaus Tabbert AG Unternehmen: Knaus Tabbert AG ISIN: DE000A2YN504 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 11.08.2025 Kursziel: 28,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ingo Schmidt, CIIA; Tim Kruse, CFA

Transformation setzt sich in schwierigem Umfeld fort



Knaus Tabbert hat am 08.08. die Zahlen für H1 2025 veröffentlicht. Nach einem operativ bereits herausfordernden ersten Quartal setzte sich die negative Ergebnisdynamik im zweiten Quartal 2025 fort, wobei Fortschritte beim Bestandsabbau verzeichnet wurden.



[Tabelle]



Umsatzschwund dauert an, aber Free Cashflow legt zu: Mit einem Umsatz von 276,1 Mio. EUR blieb Knaus Tabbert im zweiten Quartal sowohl deutlich unter dem Vorjahresniveau (-14,4%) als auch unter den Erlösen des ersten Quartals (Q1/25: 295,6 Mio. EUR). Der Umsatzrückgang ist primär auf eine verhaltene Ordertätigkeit der Handelspartner zurückzuführen, die vor dem Hintergrund konjunktureller Unsicherheit, hoher Lagerbestände und erschwerter Finanzierungsbedingungen weiterhin sehr vorsichtig agieren. Trotz dieses Umsatzrückgangs gelang es, den Free Cashflow im zweiten Quartal signifikant auf 55,5 Mio. EUR zu steigern - ein Beleg für die starke operative Umsetzung des Working Capital Managements sowie disziplinierte Investitionszurückhaltung. Auf Halbjahressicht beläuft sich der Free Cashflow auf 70,1 Mio. EUR und liegt damit deutlich über dem Vorjahresniveau (H1 2024: 32,4 Mio. EUR).



Ergebnis stark rückläufig: Auf Ergebnisebene zeigte sich im Q2 jedoch eine weiterhin schwache Entwicklung: Das bereinigte EBITDA sank im Quartalsvergleich um mehr als 50% auf 14,2 Mio. EUR, das bereinigte EBIT erreichte mit 5,0 Mio. EUR nur noch rund ein Viertel des Vorjahreswerts. Besonders im Premiumsegment (Umsatz: -17,5% yoy im Q2) belasten strukturelle Volumeneffekte. Das berichtete EBITDA lag mit 11,1 Mio. EUR um 61,3% unter dem Vorjahreswert, wobei die Differenz in Höhe von 3,1 Mio. EUR aus einer Erhöhung der Rückstellung im laufenden Verfahren in Bezug auf die Fahrzeuggewichte resultiert.



Strukturell erkennt man die Fortschritte des Managements bei der Anpassung der Kostenbasis: Personal- und Materialkosten wurden im Jahresvergleich deutlich reduziert. Allerdings ist der Rückgang der Mitarbeiteranzahl (-18% yoy) derzeit noch nicht ausreichend, um die Effizienzverluste durch die eingeschränkte Auslastung vollständig zu kompensieren. Der Auftragsbestand fiel mit 294 Mio. EUR deutlich unter das Vorjahresniveau (30.06.2024: 467 Mio. EUR), spiegelt u.E. aber auch die Branchennormalisierung und die fokussierte Bestandsbereinigung bei Handelspartnern wider.



Die Eigenkapitalquote sank infolge des negativen Halbjahresergebnisses auf 19,4% (Vj: 28,0%). Gleichzeitig reduzierte sich die Nettofinanzverschuldung auf 260 Mio. EUR (Vj.: 318 Mio. EUR).



Ausblick konkretisiert: Vor dem Hintergrund der jüngsten Entwicklungen hat das Management das Umsatzziel von etwa 1 Mrd. EUR für das Geschäftsjahr 2025 bestätigt und die Spanne für die bereinigte EBITDA-Marge auf die Bandbreite zwischen 5,0% und 5,5% (zuvor: 5-6,5%) reduziert. Zum Halbjahr liegt die Marge mit 4,0% (Q2 2025: 5,1%) jedoch noch klar unterhalb der Zielspanne, so dass die Erreichung der Ziele folglich eine spürbare operative Erholung im zweiten Halbjahr impliziert.



Fazit: In Anbetracht des schwächeren ersten Halbjahres sowie der verhaltenen Branchendynamik dürfte das Vertrauen der Investoren in eine kurzfristige Margenerholung begrenzt bleiben. Gleichwohl erscheinen die eingeleiteten strukturellen Maßnahmen mittelfristig geeignet, um eine Rückkehr zu deutlich höheren Ergebnisniveaus zu ermöglichen - vorausgesetzt die Nachfrage stabilisiert sich nachhaltig. Wir erneuern unser Kaufen-Votum bei einem unveränderten Kursziel von 28,00 EUR.







