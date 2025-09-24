Original-Research: Knaus Tabbert - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu Knaus Tabbert Unternehmen: Knaus Tabbert ISIN: DE000A2YN504 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 24.09.2025 Kursziel: 28,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ingo Schmidt, CIIA; Tim Kruse, CFA

Knaus Tabbert senkt Margenziel - Umsatzprognose bleibt stabil



Knaus Tabbert hat am 23. September 2025 eine Anpassung der Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr bekannt gegeben.



[Tabelle]



Umsatzprognose stabil, Margenziel aber niedriger: Während die Umsatzprognose von rund einer Milliarde Euro bestätigt wurde, senkte das Management die Erwartungen an die Profitabilität auf eine bereinigte EBITDA-Marge in einer Bandbreite von 3,2% bis 4,2%. Zuvor lag die am 8. August präzisierte Prognose bei 5,0% bis 5,5%. Als Begründung für die Anpassung führt das Unternehmen einen fortgesetzten und starken Margendruck, der durch hohen Preisdruck, Wettbewerb und einen anhaltenden Angebotsüberhang geprägt ist und weiterhin verkaufsfördernde Maßnahmen erfordert, an. Gleichzeitig berichtete Knaus Tabbert aber auch über eine insgesamt positive Auftragsentwicklung nach den jüngsten Caravan-Messen, die das Umsatzziel stützt.



Markterholung wird greifbarer: Für uns kommt diese Anpassung der Margenziele nicht überraschend und bestätigt unsere bereits zuvor geäußerte, vorsichtigere Einschätzung des nach wie vor von Überkapazitäten geprägten Umfeldes. Ausgehend von weiterhin herausfordernden Rahmenbedingungen auch in H2 hatten wir bereits in unseren vorherigen Comments für das Gesamtjahr 2025 eine vorsichtigere bereinigte EBITDAMarge knapp über 4,0% antizipiert, so dass wir in unserem Modell nur leicht nachjustieren müssen. Dennoch gibt es erste Hoffnungsschimmer am Horizont. So bedeuten die 269.000 Besucher der Düsseldorfer CARAVAN SALON das zweitbeste Ergebnis in der 64-jährigen Geschichte dieser Messe. Aus unserer Sicht ein deutliches Indiz, dass die Nachfrageseite nach Reisemobilen weiter intakt ist und nach der Vollendung der Bereinigung auf der Angebotsseite auch wieder deutlich verbesserte Margen auf Herstellerseite realistisch sind.



Fazit: Vor dem Hintergrund der Branchenlage kommt die Margenanpassung nicht überraschend und deckt sich mit unserer vorsichtigen Einschätzung. Wir halten eine bereinigte EBITDA-Marge von etwa 4,0% in 2025 für erreichbar. Positiv werten wir das bestätigte Umsatzziel, das auf eine spürbare Erholung des Auftragseingangs in Q3 hindeutet. Die Notwendigkeit für verkaufsfördernde Maßnahmen zeigt jedoch, dass die Überkapazitäten noch nicht in Gänze absorbiert sind und sich der Markt u.E. erst ab 2026ff wieder erholen dürfte. Aus unserer Sicht erscheinen die eingeleiteten strukturellen Maßnahmen zur Kostensenkung und Effizienzsteigerung aber geeignet, um in der erwarteten Markterholung überproportionale Gewinnsteigerungen zu ermöglichen. Wir behalten unsere Kaufen-Empfehlung bei einem unveränderten Kursziel von 28,00 EUR entsprechend bei.







