Der Wohnmobil- und Caravan-Hersteller Knaus Tabbert (DE000A2YN504) hat seine Ergebnisprognose nach unten korrigiert. Die bereinigte EBITDA-Marge wird nun zwischen 3,2 und 4,2 Prozent erwartet. Bisher lag die Prognose bei 5,0 bis 5,5 Prozent. Der Umsatz bleibt stabil bei rund einer Milliarde Euro. Positive Messen, aber harter Preisdruck: Die jüngsten Caravan-Messen zeigten durchaus positive Auftragseingänge. Dennoch herrscht weiterhin intensiver Preisdruck in der Branche. Starker Wettbewerb und ein bestehender Angebotsüberhang machen verkaufsfördernde Maßnahmen nötig. Das belastet die Margen erheblich. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
