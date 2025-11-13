Original-Research: Knaus Tabbert AG - from First Berlin Equity Research GmbH



Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Knaus Tabbert AG Company Name: Knaus Tabbert AG ISIN: DE000A2YN504 Reason for the research: 9M Bericht Recommendation: Kaufen from: 13.11.2025 Target price: €24 Target price on sight of: 12 Monate Last rating change: - Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Knaus Tabbert AG (ISIN: DE000A2YN504) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 24,00.



Zusammenfassung:

Die Q3-Ergebnisse lagen leicht unter unseren Prognosen. KTA rechnet weiterhin mit einem Umsatz von rund €1 Mrd. für 2025, sieht das AEBITDA nun jedoch am unteren Ende der Guidancespanne von 3,2% bis 4,2%. Ein neu aufgetretener Engpass bei der Lieferung von Fahrgestellen führte zu einer weiteren Anpassung der Produktionsplanung für den Rest des Jahres, was möglicherweise auch den Start ins Jahr 2026 beeinträchtigen könnte. Dieses Problem wird jedoch eher als vorübergehend denn als strukturell angesehen. Sowohl der Auftragsbestand als auch das Working Capital haben sich im Vergleich zum Vorquartal verbessert, doch die Gesamtleistung bleibt in einem nach wie vor schwierigen Umfeld unbefriedigend. KTA ist zwar in einer besseren Verfassung als vor einem Jahr, als die Turbulenzen ihren Höhepunkt erreichten, doch die jüngsten Entwicklungen dürften die tiefsitzende Unzufriedenheit der Anleger kaum zerstreuen können. Wir stufen KTA weiterhin mit Kaufen und einem unveränderten Kursziel von €24 ein (Aufwärtspotenzial: 69%).



First Berlin Equity Research has published a research update on Knaus Tabbert AG (ISIN: DE000A2YN504). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his EUR 24.00 price target.



Abstract:Q3 reporting slightly undershot FBe. KTA still expects a 2025 topline of ~€1bn, but now sees AEBITDA at the low end of the 3.2% to 4.2% guided range. A newly emerged chassis delivery bottleneck prompted another production planning adjustment for the remainder of the year, and this could potentially also hamper the start of 2026. However, this issue is considered more transitory than structural. Both the order book and WC improved QoQ; yet overall performance remains unsatisfactory in a still hard environment. KTA is arguably in better shape than a year ago, when turmoil peaked, but recent developments are unlikely to dispel entrenched investor ennui. Our rating remains Buy with an unchanged €24 TP (upside 69%).



You can download the research here: KTA_GR-2025-11-13_EN



