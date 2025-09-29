Original-Research: Knaus Tabbert AG - from First Berlin Equity Research GmbH



29.09.2025 / 10:36 CET/CEST

Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Knaus Tabbert AG Company Name: Knaus Tabbert AG ISIN: DE000A2YN504 Reason for the research: Gewinnwarnung Recommendation: Kaufen from: 29.09.2025 Target price: €24 Target price on sight of: 12 Monate Last rating change: - Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Knaus Tabbert AG (ISIN: DE000A2YN504) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 27,00 auf EUR 24,00.



Zusammenfassung:

Knaus Tabbert hat seine Gewinnprognose für 2025 gesenkt. Während die Umsatzerlöse weiterhin auf Kurs sind, um die Umsatzprognose von rund €1 Mrd. zu erreichen, waren die Gewinne aufgrund der Zusammensetzung der seit Jahresbeginn verkauften Fahrzeuge volatiler. Der Absatz setzte sich aus einer Mischung aus neu produzierten Wohnwagen, alten Lagerbeständen, die aus den Büchern genommen wurden, und Fahrzeugen, die von insolventen Händlern zurückgekauft wurden, zusammen. Überbestände in den Vertriebskanälen sind nach wie vor ein branchenweites Problem, das weiterhin Preisnachlässe erforderlich macht. Die nach unten korrigierte Gewinnprognose sieht nun eine AEBITDA-Marge von 3,2% bis 4,2% vor (bisher: 5,0% bis 5,5%). Wir haben unsere Schätzung für 2025 auf den unteren Wert angepasst und auch unsere Gewinnziele für 2026 reduziert, bis wir klare Anzeichen dafür haben, dass alle Lagerbestandsprobleme der Vergangenheit angehören. Unser aktualisiertes DCF-Modell ergibt einen fairen Wert von €24 (bisher: €27). Wir behalten unsere Kaufempfehlung für KTA bei (Aufwärtspotenzial: 52%).



First Berlin Equity Research has published a research update on Knaus Tabbert AG (ISIN: DE000A2YN504). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 27.00 to EUR 24.00.



Abstract:

Knaus Tabbert has lowered earnings guidance for 2025. While revenues have remained on pace to hit the ~€1bn topline guide, earnings have been more volatile, due to the blend of vehicles sold YTD. Sales have comprised a mix of newly produced RVs, old inventory being cleared from the books, and vehicles bought back from insolvent dealers. Excess inventory in the distribution channels remains an industry wide issue that still requires discounts. The dialled down earnings guidance now calls for an AEBITDA margin of 3.2% to 4.2% (old: 5.0% to 5.5%). We have adjusted 2025 FBe to the low end of guidance and also reduced our 2026 earnings targets pending clear signs that inventory issues are in the rear view mirror. Our updated DCF model points to fair value of €24 (old: €27). We remain Buy-rated on KTA (upside: 52%).



You can download the research here: KTA_GR-2025-09-29_EN



