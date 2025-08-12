EQS-News: Cherry SE / Schlagwort(e): Zulassungsgenehmigung

Cherry SE: CHERRY Digital Health erhält Anbieterzulassung für TI-Messenger



12.08.2025 / 08:59 CET/CEST

Der CHERRY TI-Messenger bietet eine DSGVO-konforme und gematik-zugelassene Lösung für das Gesundheitswesen.

Der Messenger ermöglicht den Austausch zwischen allen Akteuren im Gesundheitswesen.

Geplante Erweiterungen umfassen Videofunktionen, KI-gestützte Automatisierung sowie die Kommunikation mit Patienten und Krankenkassen. München, 12. August 2025 - CHERRY Digital Health hat einen weiteren wichtigen Meilenstein erreicht: Das Unternehmen hat von der gematik die offizielle Anbieterzulassung für den TI-Messenger erhalten. Diese Zulassung markiert einen entscheidenden Schritt in CHERRYs Bemühungen, innovative Lösungen für die Digitalisierung des Gesundheitswesens anzubieten. Der CHERRY TI-Messenger ermöglicht eine sichere, DSGVO-konforme und sektorenübergreifende Kommunikation im Gesundheitswesen. Medizinische Fachkräfte können nun in Echtzeit kommunizieren, Befunde austauschen und Rückfragen zu Medikationen stellen - alles über eine einzige, benutzerfreundliche Plattform, die sowohl auf dem Computer als auch auf Smartphones genutzt werden kann. Dies ermöglicht eine flexible und geräteunabhängige Nutzung, was die Kommunikation im Gesundheitswesen erheblich erleichtert. Warum braucht es den TI-Messenger? Aktuell sind viele Leistungserbringer im Gesundheitswesen noch auf Fax, Telefon und analoge Kommunikationswege angewiesen. Der TI-Messenger bietet eine moderne, digitale Alternative, die höchste Sicherheitsstandards erfüllt und die Effizienz der Kommunikation erheblich steigert. Im Gegensatz zu herkömmlichen Messaging-Diensten wie WhatsApp erfüllt der TI-Messenger alle Anforderungen der DSGVO und ist von der gematik zugelassen. Dies gewährleistet höchste Sicherheitsstandards für sensible medizinische Daten und fördert die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Bereichen des Gesundheitswesens. Zudem wird der TI-Messenger stetig weiterentwickelt. Bis Ende des dritten Quartals steht TI-M Pro zur Verfügung, der auch die Kommunikation mit Patienten und Krankenkassen ermöglicht. Dr. Philip Groth, Geschäftsführer der CHERRY Digital Health, kommentiert: "Die Anbieterzulassung durch die gematik bestätigt die Qualität und Sicherheit unserer TI-Messenger-Lösung. Wir sind nun bereit, gemeinsam mit unseren Partnern den Markteintritt zu vollziehen und einen bedeutenden Beitrag zur Digitalisierung des Gesundheitswesens zu leisten. Unser Ziel ist es, die Kommunikation im Gesundheitssektor effizienter, sicherer und benutzerfreundlicher zu gestalten." Zentrale Vorteile des CHERRY TI-Messengers: Höchste Sicherheitsstandards durch Einhaltung aller gematik-Vorgaben und DSGVO-Konformität Nahtlose Integration in bestehende Arbeitsabläufe Flexibler Austausch von Nachrichten, Bildern und Dokumenten Sektorenübergreifende Kommunikation zwischen allen Akteuren im Gesundheitswesen Zukunftsorientierte Lösung mit geplanter KI-Unterstützung für Automatisierung von Arbeitsabläufen Der CHERRY TI-Messenger basiert auf der innovativen Technologie von Awesome Technologies und wurde speziell für die Bedürfnisse des deutschen Gesundheitswesens entwickelt. Er ergänzt das Portfolio von CHERRY Digital Health. Mit dieser Anbieterzulassung unterstreicht CHERRY Digital Health seine Position als führender Anbieter für Gesundheitstechnologien und verlässlicher Partner für alle Akteure im Gesundheitswesen. Weitere Informationen zum CHERRY TI-Messenger finden Sie hier. Über CHERRY Digital Health Die CHERRY Digital Health ist ein führender Anbieter für Gesundheitstechnologien. Mit innovativen Produkten wie Lesegeräten für Gesundheitskarten, Hygienetastaturen und eigenen SaaS-Lösung setzt das Unternehmen neue Maßstäbe in der Ausstattung von Kliniken, Praxen und Apotheken. Durch enge Kooperationen mit Krankenhäusern, Arztpraxen und medizinischen Fachkräften gewährleistet die CHERRY Digital Health höchste Standards und kundenorientierte Lösungen. Zertifizierte Qualität und kontinuierliche Weiterentwicklung machen die CHERRY Digital Health zu einem verlässlichen Partner für alle Akteure im Gesundheitswesen. PRESSEKONTAKT Claire Dove CHERRY Presseteam cherry@piabo.net



