© Foto: zz/NPX/STAR MAX/IPx - STRMX

Die bisher erfolgreichste US-Aktie im riesigen Aktienportfolio von Berkshire Hathaway in diesem Jahr ist eine eher unbekannte Größe in der Internetbranche: Die Rede ist von VeriSign.VeriSign, ein Unternehmen, das die Registrierung von .com-Domains verwaltet, verzeichnete seit Jahresbeginn einen Kursanstieg von über 21 Prozent und innerhalb der letzten zwölf Monate sogar mehr als 32 Prozent. Das in Reston/Virginia ansässige Unternehmen meldete kürzlich einen Anstieg des Umsatzes im vierten Quartal, angetrieben durch eine starke Nachfrage nach Domain-Registrierungen. Berkshire erwarb erstmals im vierten Quartal 2012 Anteile an VeriSign - kurz nachdem CEO Warren Buffett den Investor Ted …